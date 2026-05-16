صدمة لمستخدمي Gmail.. التخزين المجاني من "جوجل" أصبح مشروطا

أشارت تقارير إلى أن شركة جوجل Google، عدلت آلية تقديم سعة التخزين السحابية المجانية للمستخدمين الجدد، بحيث لم تعد تمنح 15 جيجابايت بشكل تلقائي في جميع الحالات كما كان في السابق.

وبحسب ما رصده بعض المستخدمين خلال إنشاء حسابات جديدة، بدأت جوجل تعرض في بعض الحالات سعة مجانية لا تتجاوز 5 جيجابايت، مع إمكانية رفعها إلى 15 جيجابايت عند ربط الحساب برقم هاتف.

جوجل تختبر سياسة تخزين جديدة لـ Gmail

وخلال عملية التسجيل، يظهر للمستخدمين إشعار يفيد بأن الحساب يتضمن 5 جيجابايت من التخزين، مع خيارين: إما “فتح 15 جيجابايت مجانا باستخدام رقم الهاتف” أو الاكتفاء بسعة 5 جيجابايت.

ولسنوات طويلة، كانت جوجل توفر 15 جيجابايت من التخزين المجاني بشكل افتراضي لكل حساب، يتم استخدامها عبر خدمات Gmail ودرايف وصور جوجل، إلا أن التغير الجديد يشير إلى أن السعة الكاملة قد تصبح مرتبطة، في بعض الحالات، بالتحقق من رقم الهاتف.

جوجل تختبر سياسة تخزين جديدة لـ Gmail

ووفقا لنصوص تظهر أثناء إنشاء الحساب، تستخدم جوجل رقم الهاتف بهدف “التأكد من إضافة سعة التخزين مرة واحدة لكل مستخدم”، مع الإشارة إلى صفحة دعم تتعلق بسياسات إدارة التخزين، رغم أن بعض المستخدمين أفادوا بأن الرابط لم يكن يعمل عند الوصول إليه.

وفي سياق متصل، عدلت جوجل أيضا صياغة بعض صفحات الدعم الرسمية، حيث كانت تشير سابقا إلى أن كل حساب يحصل على 15 جيجابايت من التخزين المجاني، بينما أصبحت الآن تستخدم عبارة “حتى 15 جيجابايت”، ما يعكس إمكانية اختلاف السعة الفعلية حسب الحالة.

وحتى الآن، لم تعلن جوجل رسميا عن تغيير شامل في سياسة التخزين المجاني، كما لم توضح بشكل مباشر أن ربط رقم الهاتف شرط للحصول على السعة الكاملة خارج صفحة إنشاء الحساب.

لكن الشركة أوضحت في تصريح لموقع "Android Authority" أنها “تجري تجارب على سياسة تخزين جديدة للحسابات الجديدة في بعض المناطق، بهدف تحسين جودة الخدمة وتعزيز أمان الحسابات وخيارات استعادة البيانات”.

يذكر أن التحقق عبر رقم الهاتف أصبح مطلوبا بالفعل في العديد من حالات إنشاء حسابات جوجل، إذ تشير تقارير إلى أنه في بعض الاختبارات على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، لا يمكن إتمام التسجيل دون التحقق الهاتفي، رغم وجود استثناءات محدودة مثل إعداد جهاز أندرويد جديد دون إدخال شريحة اتصال.