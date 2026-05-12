درع رقمي ذكي.. جوجل تعلن نجاح أول نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي في صد هجمة "يوم الصفر"

أعلنت شركة جوجل عن إنجاز تقني غير مسبوق في مجال الأمن السيبراني، بعد أن نجح نظامها الأمني المطور بالذكاء الاصطناعي في رصد وإيقاف هجمة "يوم الصفر" (Zero-day exploit) قبل استغلالها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توظيف العقول الاصطناعية لصد ثغرات برمجية غير مكتشفة من قبل البشر، مما يفتح فصلاً جديداً في حماية مليارات المستخدمين حول العالم.

تحليل استباقي للثغرات البرمجية

استهدفت التقنية الجديدة التي طورتها جوجل الكشف عن الأنماط المشبوهة داخل الأكواد البرمجية بشكل استباقي، حيث تمكن النظام من تحديد خلل أمني معقد في متصفح "كروم" ونظام "أندرويد" قبل أن يتمكن القراصنة من استخدامه للوصول إلى بيانات المستخدمين.

وتعتمد هذه التكنولوجيا على نماذج لغوية متقدمة تم تدريبها على تتبع ملايين الثغرات السابقة، مما يمنحها قدرة فائقة على التنبؤ بالهجمات المستقبلية وتصحيحها ذاتياً في غضون ثوانٍ.

ثورة في مفهوم الدفاع السيبراني

حلل خبراء الأمن في جوجل أهمية هذا النجاح، مؤكدين أن هجمات "يوم الصفر" كانت تمثل أكبر كابوس لشركات التكنولوجيا كونها ثغرات مجهولة لا تتوفر لها إصلاحات فورية.

وبفضل "الدرع الذكي"، انتقلت جوجل من مرحلة "رد الفعل" بعد حدوث الاختراق إلى مرحلة "المنع المطلق"، وهو ما يقلل من احتمالية تسريب البيانات أو تعطيل الخدمات الحيوية، ويجعل من اختراق الأنظمة المؤمنة بهذا النظام أمراً شبه مستحيل في ظل التطور الراهن.

مستقبل الحماية الرقمية للمستخدمين

شددت الشركة على التزامها بتوفير هذه التقنيات الدفاعية كجزء من تحديثاتها الأمنية القادمة لكافة منصاتها، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح "الحارس الشخصي" لكل مستخدم عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار إلى تقليص زمن الاستجابة للتهديدات السيبرانية من أيام وأسابيع إلى أجزاء من الثانية، مما يضع جوجل في مقدمة السباق العالمي لتأمين الفضاء الرقمي ضد الهجمات المنظمة التي تقودها جماعات الاختراق الدولية.

تثبت جوجل بهذا النجاح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للترفيه أو البحث، بل هو العمود الفقري الجديد للأمن الرقمي؛ ومع دخول هذه التقنية حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة من الأمان يشعر فيها المستخدم المصري والعربي بحماية فائقة تتصدى لأعنف التهديدات قبل وصولها إلى جهازه.