ثورة في الحجم والذكاء.. "Fitbit Air" يتحدى "Whoop" كأصغر جهاز رياضي ذكي

كشفت أحدث التقارير التقنية المسربة عن تفاصيل مذهلة لجهاز جوجل المرتقب "Fitbit Air"، والذي صمم خصيصاً لإحداث زلزال في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، حيث نجحت الشركة في تقليص حجم الجهاز لينافس مباشرة سوار "Whoop" الشهير، مقدماً تجربة فريدة تجمع بين التصميم "غير المرئي" والذكاء الاصطناعي الفائق.

تحدي الحجم وتصميم "بلا شاشة"

تستهدف جوجل من خلال "Fitbit Air" المستخدمين الذين يفضلون ارتداء ساعاتهم الكلاسيكية أو لا يرغبون في شاشات إضافية على معاصمهم، حيث يأتي الجهاز بتصميم متناهي الصغر يخلو تماماً من الشاشة التقليدية.

وتؤكد المصادر أن السوار الجديد يعتمد كلياً على تطبيق الهاتف الذكي لعرض البيانات، مما سمح للمهندسين بتقليل الوزن والسماكة إلى مستويات غير مسبوقة، تجعل المستخدم ينسى وجود الجهاز على يده حتى أثناء النوم أو التمارين العنيفة.

دقة المستشعرات وتقنيات "Gemini"

يعتمد الجهاز الصغير على حزمة مستشعرات متطورة هي الأكثر دقة في تاريخ علامة "فتبيت"، قادرة على تتبع ضربات القلب، ودرجة حرارة الجلد، ومستويات الإجهاد عبر تقنية "cEDA" اللحظية.

وما يميز "Fitbit Air" هو تكامله العميق مع نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini"، الذي يحلل البيانات البيومترية المعقدة ليقدم للمستخدم توصيات يومية مخصصة حول فترات الاستشفاء والجهد البدني، متفوقاً بذلك على الخوارزميات التقليدية التي تعتمد عليها المنافسة.

عمر بطارية استثنائي وشحن لاسلكي

تغلبت جوجل على معضلة الطاقة في الأجهزة الصغيرة، حيث من المتوقع أن يصمد "Fitbit Air" لمدة تصل إلى 8 أيام كاملة بشحنة واحدة، بفضل غياب الشاشة المستهلكة للطاقة.

كما يدعم الجهاز تقنية الشحن اللاسلكي السريع، مع هيكل مقاوم للماء والغبار بمعايير عسكرية، مما يجعله الخيار الأول للرياضيين المحترفين الذين يبحثون عن جهاز يتحمل أقسى الظروف الجوية والميدانية دون الحاجة للشحن المتكرر.

خاتمة

يمثل "Fitbit Air" نقطة تحول في استراتيجية جوجل للأجهزة القابلة للارتداء، حيث ينتقل التركيز من "الساعات الذكية" إلى "الأدوات الصحية الذكية" التي تندمج بسلاسة في حياة المستخدم، ومن المتوقع أن يشعل هذا الجهاز المنافسة في 2026، مقدماً مفهماً جديداً للرفاهية الرقمية والخصوصية التصميمية.