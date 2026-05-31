رئيس مشروعات الحرية المصري يلتقي سفير مصر بالصين ويبحث سبل الاستفادة من التجربة الصينية في دعم المشروعات الصغيرة

التقى الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بالسفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر السفارة المصرية في العاصمة الصينية بكين، تلبيةً لدعوة كريمة من السفير.

جاء اللقاء على هامش مشاركة الدكتور عيد عبد الهادي في البرنامج التدريبي المتخصص «جذب الاستثمارات الدولية»، والذي يُعقد في إطار بروتوكول تأهيل القيادات الشبابية بالدول النامية، ويهدف إلى تنمية قدرات الكوادر الشابة وتعزيز مهاراتها في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

و تناول الجانبان أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية لاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأعرب الدكتور عيد عبد الهادي عن خالص تقديره للسفير خالد نظمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن اللقاء عكس عمق العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأكد عبد الهادي على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وسبل الاستفادة من التجربة الصينية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.