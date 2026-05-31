قبل مواجهة البرازيل.. الكشف عن آخر تطورات معسكر الفراعنة

طمأن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر، الجماهير على الأوضاع داخل معسكر الفراعنة المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل منظم وأن جميع الترتيبات الخاصة بالبعثة تم تنفيذها وفق البرنامج المحدد قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وأوضح الدرندلي أن اللاعبين حصلوا على فرصة لالتقاط الأنفاس بعد رحلة السفر الطويلة، قبل بدء التحضيرات الفعلية للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية والجميع يركز على الاستعداد بأفضل صورة للبطولة.

وأكد رئيس البعثة أن المباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال الفترة الماضية أمام منتخبات قوية حققت أهدافها الفنية، كما وفرت عوائد مالية مهمة لاتحاد الكرة، في إطار خطة إعداد متكاملة قبل خوض منافسات المونديال.

وشدد الدرندلي على أن التنسيق المستمر بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة أسهم في توفير جميع احتياجات المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بما يضمن تهيئة أفضل الظروف للاعبين خلال فترة الإعداد.

ونفى ما تردد بشأن وجود أعداد غير مبررة داخل بعثة المنتخب، موضحًا أن جميع المتواجدين ضمن الوفد الرسمي يؤدون مهام محددة تتعلق بالجوانب الفنية أو الإدارية أو التنظيمية الخاصة بالمنتخب.

وأضاف أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل جانبًا كبيرًا من التكاليف المرتبطة بإقامة وتنقلات المنتخب، وفق الاتفاق المبرم مع اتحاد الكرة، بما يشمل ترتيبات السفر الخاصة ببعض مراحل المعسكر.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين سيلتحقون بالمنتخب خلال البطولة سيتحملون نفقات سفرهم وإقامتهم بشكل شخصي، مطالبًا الجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب ودعمه خلال مشواره في كأس العالم، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي قد تؤثر على تركيز الفريق.