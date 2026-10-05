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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء سويدان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري (خاص )

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
أوركيد سامي

تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، أعربت الفنانة لقاء سويدان عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدة أن نصر أكتوبر سيظل واحدًا من أهم الأحداث التي تؤكد قوة الجيش المصري وقدرته على حماية الوطن والدفاع عن أرضه وكرامته.

وقالت لقاء سويدان ، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن ذكرى انتصارات أكتوبر تحمل الكثير من مشاعر الفخر لدى كل مصري، خاصة أنها كشفت عن حجم ما يتمتع به الجيش المصري من قوة وإرادة وقدرة على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن عبور القوات المسلحة واقتحام تحصينات العدو وتحقيق الانتصار سيظل إنجازًا خالدًا في تاريخ مصر.


وأوضحت أن الانتصار لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة تخطيط دقيق وإعداد قوي ودراسة شاملة لكل تفاصيل المعركة، وهو ما ظهر بوضوح في التعامل مع التحصينات التي كان العدو يروج لاستحالة اقتحامها، وعلى رأسها خط بارليف.

وأضافت أن المصريين نجحوا خلال حرب أكتوبر في تحطيم الصورة التي حاول العدو ترسيخها حول قوة تحصيناته، وأثبت الجيش المصري أن الإرادة والتخطيط والإصرار قادرة على تجاوز أصعب العقبات وتحقيق المستحيل.


وشددت على أن ذكرى أكتوبر يجب أن تكون مناسبة لتذكير الأجيال الجديدة بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات، مؤكدة ضرورة أن يهتم الآباء بتعريف أبنائهم بتاريخ وطنهم وبالبطولات التي خاضها الجيش المصري من أجل استعادة الأرض والحفاظ على كرامة الوطن.

الفنانة لقاء سويدان اخبار الفن نجوم الفن

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