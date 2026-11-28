نجح الفريق الطبي بمستشفى ساقلتة المركزي بمحافظة سوهاج في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بعدما وصل إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية إثر ابتلاعه مبيدًا حشريًا مخصصًا للاستخدام الزراعي عن طريق الخطأ، ما تسبب في دخوله غيبوبة كاملة وتوقف عضلة القلب.

قبل أن تنجح جهود الأطباء في استعادة نبضه وإعادته إلى الوعي ومغادرته المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول الطفل إلى مستشفى ساقلتة المركزي يوم الثلاثاء الماضي، وهو يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية، حيث كان فاقدًا للوعي تمامًا، مع توقف عضلة القلب، الأمر الذي استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا لإنقاذ حياته.

وعلى الفور، بدأ الفريق الطبي التعامل مع الحالة بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، في محاولة لاستعادة النبض، وتمكن الأطباء من إنعاش الطفل واستعادة الدورة الدموية، قبل نقله إلى وحدة العناية المركزة، ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وتم عرض الحالة على استشارية السموم، بالتزامن مع متابعة استشاري العناية المركزة، حيث تم وضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، وبدأ في تلقي الرعاية الطبية المكثفة على مدار الساعة، وسط متابعة مستمرة لمؤشرات الحالة الصحية، وذلك لمدة 48 ساعة، في ظل خطورة التسمم وما صاحبه من مضاعفات.

ومع استمرار الرعاية الطبية، بدأت حالة الطفل في التحسن تدريجيًا، حتى استعاد وعيه بالكامل، ونجح الفريق الطبي مساء الخميس في فصله عن جهاز التنفس الصناعي، بعدما وصلت درجة الوعي لديه إلى 15، وهي الدرجة الكاملة على مقياس الوعي.

وشهدت حالة الطفل تحسنًا ملحوظًا، حيث أصبح قادرًا على تناول الطعام والشراب والتحرك بصورة طبيعية، بعدما تجاوز المرحلة الحرجة، واستقرت حالته الصحية، ليغادر المستشفى على قدميه، وسط ارتياح الفريق الطبي بعد نجاح جهود إنقاذ حياته.

وأشادت إدارة مستشفى ساقلتة المركزي بجهود الفريق الطبي بقسم العناية المركزة وقسم السموم وهيئة التمريض، في التعامل مع الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة استمرار العمل على تقديم الخدمات الصحية والتعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة.