في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث الفنان أمير صلاح الدين عن مشاركته في مسرحية «التياترو»، كاشفًا تفاصيل الشخصية التي يقدمها، وطبيعة التجربة المسرحية، وعلاقته الخاصة بخشبة المسرح التي تمثل جانبًا أساسيًا من مشواره الفني.

واستهل أمير صلاح الدين حديثه بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في العرض المسرحي، موضحًا أنه يجسد شخصية «آدم مندور »، وهو مخرج حالم قادم من محافظة أسوان إلى القاهرة، يحمل بداخله طموحًا كبيرًا ورغبة حقيقية في تحقيق حلمه الفني والوصول إلى المكانة التي يسعى إليها.

وأضاف أن الشخصية تخوض تجربة المشاركة في مسابقة للمواهب، ويتمكن آدم من الفوز بها، إلا أن المفاجأة الحقيقية تبدأ بعد هذا الفوز، حيث يكتشف مجموعة من الحقائق الصادمة التي تمثل محورًا مهمًا في أحداث المسرحية، مؤكدًا أن الجمهور سيكتشف تفاصيل هذه المفاجآت من خلال متابعة العرض.

أمير صلاح الدين: المسرح يلخص تجربتي الفنية بالكامل

وتحدث الفنان أمير صلاح الدين عن علاقته بالمسرح، مؤكدًا أن خشبة المسرح تمثل مساحة استثنائية في حياته الفنية، وأن تجربته الإبداعية ارتبطت بالمسرح منذ بداياته الأولى.

وقال إن أول تجربة تمثيل خاضها كانت على خشبة المسرح، كما كانت بداياته الغنائية من خلال المسرح أيضًا، إلى جانب تجاربه المتعددة في الإخراج المسرحي، مشيرًا إلى أن المسرح يمثل جزءًا أصيلًا من تكوينه الفني والإنساني.

وأكد أمير صلاح الدين حبه الكبير للمسرح، موضحًا أن هذه التجربة تحمل له مكانة خاصة، نظرًا لما تمنحه للفنان من تواصل مباشر مع الجمهور، وما تتطلبه من حضور وتركيز وقدرة على تقديم أداء حي ومتجدد في كل ليلة.

كواليس العمل في مسرحية «التياترو»

وعن كواليس مشاركته في المسرحية، أشار أمير صلاح الدين إلى تعاونه مع مجموعة مميزة من الفنانين وصناع العمل، ومن بينهم المخرج أحمد فؤاد والأستاذ أحمد السرقاوي، إلى جانب كوكبة من النجوم المشاركين في العرض.

وتأتي مشاركة أمير صلاح الدين في «التياترو» ضمن تجربة مسرحية تجمع عددًا من العناصر الفنية، وتسعى إلى تقديم عرض يحمل أبعادًا إنسانية وفنية، من خلال شخصية آدم منظور وما يواجهه من تحديات في رحلته لتحقيق حلمه.

واختتم أمير صلاح الدين حديثه بالتأكيد على عشقه للمسرح، الذي ظل حاضرًا في مختلف مراحل مشواره الفني، ، وهو ما يجعل مشاركته في مسرحية «التياترو» تجربة تحمل له أهمية خاصة.

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