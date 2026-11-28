كشف المخرج مجدي الهواري تفاصيل مشروعه الجديد «حكايات على الرف»، موضحًا أن الفكرة تقوم على تقديم قصص درامية واجتماعية وإنسانية من واقع الحياة العربية، بهدف الوصول بها إلى الجمهور العربي والعالمي.

وقال مجدي الهواري إن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في صناعة الدراما والسينما، لكنها لم تصدر بالشكل الكافي محتوى دراميًا وسينمائيًا إلى الغرب، موضحًا: «فكرت أحيانًا في المشروع الذي يمكن أن أقدم من خلاله IP كبير، وأستطيع أن أخرج منه فورمات تصلح للتصدير إلى الغرب، ووجدت أن هذا المشروع موجود بالفعل في الحكاية العربية».

حكايات على الرف

وأضاف أن المشروع يمكن أن يستفيد من القصص العربية سواء كانت أفلامًا سينمائية أو أعمالًا درامية طويلة أو قصيرة، إلى جانب القصص الحقيقية التي يرى أنها الأكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور، موضحًا أن «حكايات على الرف» لا يركز على الجرائم فقط، وإنما يهتم بالقصص الإنسانية والاجتماعية والدرامية من واقع الحياة.

وتابع: «أنا مؤمن أن القصص الحقيقية هي أكثر شيء يمكن أن يصدقه الجمهور، والهدف بالنسبة لي أن أكون واحدًا من الناس الذين يتركون أثرًا خلال مشوارهم الفني. ممكن فنان يشتغل 50 سنة، لكن الأهم أن يكون لديه شيء في حياته يستطيع أن يقول إنه ترك من خلاله رسالة».

وأوضح الهواري أن المشروع يحمل شعار «من الناس للناس»، وأنه لا يقتصر على مصر، قائلًا: «طالما أننا نتحدث عن قصص إنسانية، فلا يصح أن نحصرها في مصر فقط، لأن الإنسانية لا تعرف حدودًا. نحن نتحدث عن المواطن العربي والشارع العربي، وليس المصري فقط».

وأشار إلى أن المشروع استقبل حتى الآن أكثر من 500 قصة، مؤكدًا أن هناك مجموعة من كبار الكتاب والمخرجين والخبراء المشاركين في تقييم هذه القصص، ومن بينهم عبد الرحيم كمال، وهبة مشاري حمادة، وتامر محسن.

وأضاف: «الخبراء هم الذين سيحددون طبيعة كل قصة، وهل تصلح لأن تكون فيلمًا، أو مسلسلًا طويلًا، أو مسلسلًا قصيرًا، أو ميكرو دراما، أو حتى بودكاست مع صاحب القصة. الحكايات متاحة، وحكاوي الناس لا تنتهي، ولذلك قررنا أن تكون هناك أكثر من نافذة يمكن أن تخرج منها هذه القصص».

وعن المختلف في «حكايات على الرف»، قال الهواري: «الاختلاف أنه يقدم قصصًا درامية وإنسانية من واقع الحياة، ونستطيع أن نقول: من الناس للناس، نحكي حكاياتهم للجمهور الذي سيتابعها».

وأكد أن المشروع مفتوح أمام جميع المبدعين في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الفنانين والنجوم يمكن أن يكون لهم دور فيه، لافتًا إلى أن المخرج تامر محسن أبدى رغبته في المشاركة بالمشروع، باعتباره يرى أن لديه دورًا مهمًا في دعم هذه التجربة.

وقال الهواري: «هي دعوة لكل المبدعين في المنطقة العربية للمشاركة في هذا المشروع أو الفورمات، لأنني أؤمن أن حكايات الناس كنوز، ومكان هذه الكنوز هو الشاشة، وليس أن تظل حبيسة الشارع».

وعن إمكانية تصوير القصص خارج مصر، أوضح: «عندما أقدم قصة من السعودية أو الأردن أو لبنان، فمن الطبيعي أن يتم تصويرها في البلد التي وقعت فيها الأحداث، لأننا نتحدث عن قصص حقيقية، ولا يمكن أن نقدم قصة سورية ونصورها في مصر ونقول إنها حدثت في سوريا».

وشدد الهواري على أن «حكايات على الرف» يستهدف تقديم محتوى إنساني قادر على مساعدة الناس والتأثير فيهم، وليس مجرد نقل الواقع أو تقديم قصص قد تسيء إلى المجتمع، مؤكدًا أن التجربة الجديدة تأتي في إطار مختلف عن مشروع «القصة الكاملة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ردود الفعل الجماهيرية هي المعيار الأهم بالنسبة له، قائلًا: «أنا لا أنظر كثيرًا إلى الانتقادات من هذا النوع، لكنني أرى رد فعل الناس في الشارع، وأشعر أن الجمهور سعيد بما نقدمه، وأنا وأنت نعيش في نفس البلد ونعرف ما يشاهده الناس وما يتفاعلون معه».