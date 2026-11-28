أحيا المغني الأوبرالي الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي، حفلًا موسيقيًا في منطقة البتراء الصغيرة جنوب الأردن، ضمن جولته العالمية «Romanza World Tour»، في أمسية جمعت الموسيقى الكلاسيكية بالمكانة التاريخية والحضارية لواحد من أشهر المواقع الأثرية في العالم، وسط جهود أردنية لتعزيز السياحة الثقافية واستقطاب الفعاليات الفنية الدولية الكبرى.

ويمثل الحفل عودة بوتشيلي إلى البتراء بعد 18 عامًا من مشاركته في حفل عالمي أقيم بالمدينة الأثرية في أكتوبر 2008، تكريمًا لمواطنه الراحل لوتشيانو بافاروتي، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العالمي، بينهم بلاسيدو دومينغو وخوسيه كاريراس وستينج ولورا باوزيني، في مناسبة جمعت الموسيقى بالعمل الإنساني داخل أحد أبرز المواقع التاريخية في العالم.

ونظمت الحفل جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في إطار الجهود الرامية إلى توظيف الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى للترويج للمقاصد السياحية، وإبراز التنوع الحضاري والطبيعي للمملكة، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة الدولية.

واحتضنت الأمسية منطقة «سيق البارد»، المعروفة باسم البتراء الصغيرة، التي تقع ضمن الامتداد الحضاري للمدينة النبطية الشهيرة، وتتميز بممراتها الصخرية ومعالمها التاريخية المنحوتة في الجبال، ما منح الحدث طابعًا مختلفًا عن الحفلات التي تقام على المسارح التقليدية.

وتضمن البرنامج الذي أعلنته الجهات المنظمة استقبال الضيوف قبيل الحفل، إلى جانب ترتيبات لإقامة حفل استقبال وعشاء احتفالي في الموقع نفسه، بهدف تقديم تجربة تجمع الموسيقى بالتراث والثقافة والضيافة الأردنية.

وجاءت الأمسية ضمن جولة «رومانزا» العالمية التي يحتفي من خلالها بوتشيلي بمسيرته الفنية والنجاح الدولي لألبومه الشهير الصادر عام 1997، والذي شكل نقطة تحول في انتقاله من الشهرة الإيطالية إلى العالمية، بعدما تجاوزت مبيعاته 19 مليون نسخة حول العالم، وفقًا لشركة التسجيلات العالمية «ديكا».

ويعد بوتشيلي، المولود في إقليم توسكانا الإيطالي عام 1958، أحد أشهر الأصوات في الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة، وبدأ صعوده إلى الشهرة العالمية عقب نجاحه في مهرجان سانريمو عام 1994، قبل أن يقدم عروضًا على أبرز المسارح الدولية ويشارك في مناسبات ثقافية وفنية عالمية.

واكتسب الحفل أهمية خاصة من موقع إقامته في البتراء، التي كانت عاصمة للمملكة النبطية ومركزًا تجاريًا رئيسيًا ربط طرق التجارة القديمة بين شبه الجزيرة العربية ومصر وبلاد الشام، واشتهرت بمعالمها المعمارية المنحوتة في الصخور الوردية وأنظمة إدارة المياه المتطورة.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» البتراء على قائمة التراث العالمي عام 1985، تقديرًا لقيمتها التاريخية والمعمارية، فيما تمثل البتراء الصغيرة أحد المواقع المرتبطة بالنشاط التجاري والحضاري للأنباط.

ويأتي تنظيم الحفل في وقت يواصل فيه الأردن العمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البتراء، وتوسيع نطاق الأنشطة الثقافية والفنية التي تستضيفها المنطقة، بما يدعم تنويع المنتج السياحي وزيادة مدة إقامة الزائرين وتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من الحركة السياحية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، استقبلت المدينة الأثرية 582 ألفًا و550 زائرًا خلال عام 2025، مقارنة بنحو 457 ألفًا و215 زائرًا في عام 2024، بزيادة تقارب 27%، في مؤشر على التعافي التدريجي للحركة السياحية بعد التحديات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وتكتسب استضافة العروض الفنية العالمية أهمية اقتصادية بالنسبة إلى المنطقة، لما تتيحه من فرص لتنشيط قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والإرشاد السياحي والحرف التقليدية، خصوصًا في مدينة وادي موسى والمناطق المحيطة بالبتراء، التي يعتمد جانب مهم من نشاطها الاقتصادي على السياحة.

وكانت المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، سهى بواب، قد أكدت أن استضافة فنان عالمي بحجم أندريا بوتشيلي تمثل فرصة لتقديم الأردن إلى العالم من خلال الموسيقى، وتعزيز مكانته وجهة تجمع بين التراث والتجارب الثقافية المتميزة.

وأوضحت أن الجهات المنظمة حرصت على ربط الحدث بالتراث والثقافة المحلية، وإشراك الحرفيين والمنتجين وأصحاب المشروعات المحلية في الأنشطة المصاحبة، بما يعزز الأثر الاقتصادي والثقافي للفعاليات الدولية ويدعم مشاركة المجتمع المحلي.

ويستعيد حفل بوتشيلي في البتراء ذكريات مشاركته عام 2008 في الأمسية التي أقيمت تكريمًا لبافاروتي، وخصصت عائداتها لدعم مشروعات إنسانية في أفغانستان، إلى جانب مشروع محلي لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة في منطقة البتراء، وفقًا لمؤسسة لوتشيانو بافاروتي.

وبعد نحو عقدين من تلك المناسبة، يجدد حضور بوتشيلي في البتراء ارتباط الموسيقى العالمية بالمواقع التاريخية الأردنية، ويبرز دور الفعاليات الفنية الكبرى في التعريف بالتراث الحضاري للأردن، وتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية أمام الجمهور الدولي.