تعيش النجمة التركية ألينا بوز حالة من السعادة والترقب، مع اقتراب موعد استقبال مولودتها الأولى، حيث تستعد الممثلة التركية لبدء مرحلة جديدة ومختلفة في حياتها، تجمع بين مسئوليات الأمومة وحياتها الأسرية، وسط اهتمام متزايد من جمهورها ومحبيها بأحدث ظهور لها وتفاصيل حملها.

وخطفت ألينا بوز الأنظار خلال ظهورها الاخير ظهرت برفقة والدتها أولغا بوز، في أول تجربة تجمعهما أمام الكاميرا، وهو الظهور الذي حمل طابعاً عائلياً دافئاً، خاصة مع استعداد النجمة التركية لاستقبال طفلتها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت استعدادها الشخصي لخوض تجربة الأمومة للمرة الأولى، لتظهر برفقة والدتها، في مشاهد تعكس العلاقة الأسرية والترابط بين الأجيال.

ألينا بوز تنتظر مولودتها الأولى

وتعيش الفنانة التركية هذه الفترة تفاصيل خاصة من حياتها، بعدما أعلنت مع زوجها المخرج والمنتج أوموت إيفيرغن انتظارهما طفلهما الأول في أغسطس 2026، قبل أن يكشف الثنائي لاحقاً عن جنس المولود خلال احتفال خاص لمعرفة نوع الجنين، ليعلنا أنهما ينتظران فتاة.

وتحدثت ألينا عن تجربتها مع الحمل، موضحة أنها تستمتع بهذه المرحلة الجديدة، ولا تتخلى عن نشاطها اليومي، حيث تحرص على المشي والحركة والخروج، كما أشارت إلى أنها لا تعاني من اشتهاء أطعمة محددة خلال فترة الحمل.

وفي نوفمبر 2026، كشفت النجمة التركية أنها أتمت الشهر السادس من حملها، كما تحدثت عن نتائج بعض الفحوصات التي أظهرت اقتراب مستوى السكر لديها من الحد المسموح به، وهو ما دفعها إلى الاهتمام بنظامها الغذائي وإجراء بعض التعديلات عليه، مع تقليل تناول السكريات والكربوهيدرات.

من جانبه، عبّر زوجها أوموت إيفيرغن عن سعادته بانتظار طفلتهما الأولى، مشيراً إلى أن الولادة ستكون في تركيا، كما كشف عن أمنيته بأن تحمل المولودة ملامح والدتها ألينا، في انتظار الحدث السعيد الذي سيغير تفاصيل حياتهما.

قصة حب ألينا بوز وأوموت إيفيرغن

وعلى صعيد حياتها الشخصية، ارتبط اسم ألينا بوز بالمخرج التركي أوموت إيفيرغن، وبدأت قصة علاقتهما في يوليو 2023، قبل أن تتطور سريعاً وتتوج بالزواج في الثاني من ديسمبر من العام نفسه، بعد علاقة استمرت نحو خمسة أشهر.

وشهد حفل الزفاف حضور المخرجة والممثلة أوزجي أوزبيرينجي والمدرب التركي الشهير فاتح تريم، اللذين شاركا في مراسم الزواج بصفتهما شاهدين.

ويعمل أوموت إيفيرغن في مجال الإخراج والإنتاج السينمائي، وقدم مجموعة من الأعمال السينمائية، من بينها أفلام «موت جميل» و«نقطة اللقاء» و«ابن أمه»، ليجمع الثنائي بين عالم الفن والسينما في حياتهما الزوجية.

من هي ألينا بوز؟

وتُعد ألينا بوز واحدة من أبرز الممثلات الشابات في تركيا، حيث استطاعت خلال سنوات قليلة أن تفرض حضورها على الساحة الفنية، بفضل موهبتها واختياراتها المتنوعة في الدراما التلفزيونية.

وُلدت ألينا بوز في العاصمة الروسية موسكو يوم 14 يونيو 1998، وتنحدر من عائلة تجمع بين الأصول الروسية والتركية؛ فوالدتها أولغا روسية، بينما ينتمي والدها إلى أصول تركية تعود إلى الأتراك البلغار.

وعاشت ألينا سنواتها الأولى في روسيا، قبل أن تنتقل مع أسرتها إلى تركيا عام 2005، عندما كانت في السابعة من عمرها، بسبب ظروف عمل والدها، واستقرت العائلة في إسطنبول، حيث بدأت مرحلة جديدة من حياتها وتعلمت اللغة التركية والتحقت بالمدرسة.

ومنذ طفولتها، اهتمت ألينا بالفنون والرقص والتمثيل، وبدأت تدريباتها المسرحية مبكراً، قبل أن تلتحق بجامعة قادر هاس في إسطنبول لدراسة المسرح، لتخطو خطواتها الأولى نحو الاحتراف الفني.

أبرز أعمال ألينا بوز الفنية

بدأت ألينا مشوارها التلفزيوني عام 2013 من خلال مسلسل «الممرضة الشجاعة»، ثم شاركت في مسلسل «حطام» عام 2014، والذي ساهم في تعريف الجمهور بموهبتها وقدراتها التمثيلية.

وتوالت مشاركاتها بعد ذلك في عدد من الأعمال التي حققت حضوراً جماهيرياً، من أبرزها مسلسل «أنت وطني» عام 2017، ومسلسل «لا تترك يدي»، إلى جانب «العشق 101» و«مرعشلي» و«المؤسس أورهان».

واستطاعت من خلال هذه الأعمال أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة داخل تركيا وخارجها، لتصبح من الأسماء التي تحظى باهتمام متابعي الدراما التركية.

وبين نجاحاتها الفنية وحياتها الزوجية، تستعد ألينا بوز الآن لخوض تجربة مختلفة تماماً، بعدما اقترب موعد استقبال طفلتها الأولى، لتبدأ رحلة الأمومة برفقة زوجها أوموت إيفيرغن، في مرحلة ينتظر أن تحمل الكثير من اللحظات السعيدة والتغيرات في حياتهما.

ويترقب جمهور النجمة التركية ظهورها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الولادة، وسط أمنيات لها بتمام الحمل والولادة بسلام، وأن تكون مولودتها بداية فصل جديد مليء بالحب والسعادة في حياتها الأسرية.