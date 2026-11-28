كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وجدي الحكيم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل الخلاف الذي جمع بين كوكب الشرق أم كلثوم والملحن الكبير رياض السنباطي، واستمر لمدة 3 سنوات، قبل أن تنهي أم كلثوم القطيعة وتتصل به بنفسها لطلب الصلح والعودة للتعاون الفني.

كوكب الشرق

وتعود بداية العلاقة الفنية بين أم كلثوم ورياض السنباطي إلى عام 1935، عندما استمعت كوكب الشرق إلى ألحانه عبر الإذاعة، وأعجبت بموهبته، ودعته لزيارتها في شقتها بعمارة بهلر في الزمالك، لتبدأ من ذلك اللقاء واحدة من أهم الشراكات الفنية في تاريخ الموسيقى العربية.

وقدم رياض السنباطي لأم كلثوم مئات الألحان التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الغناء العربي، من بينها «سلوا قلبي»، و«أراك عصي الدمع»، و«رباعيات الخيام»، و«الأطلال»، لتصبح ألحانه جزءًا من أهم أعمال كوكب الشرق.

ورغم النجاح الكبير الذي حققته الشراكة بينهما، لم تخلُ العلاقة من الخلافات، التي وصل بعضها إلى القطيعة، بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية والمادية، وتمسك كل منهما بموقفه.

خلاف بسبب لحن «يا طول عذابي»

وكان من بين الخلافات التي أثرت على العلاقة بين أم كلثوم ورياض السنباطي اعتراض كوكب الشرق على مقطع في لحن أغنية «يا طول عذابي»، إذ رأت أن الجملة الموسيقية تتشابه مع لحن سبق أن قدمه لها الموسيقار محمد القصبجي.

وأثار اعتراض أم كلثوم غضب السنباطي، الذي اعتبر أن اتهامه بتكرار ألحان زميله يمثل إهانة لفنه، ورفض تغيير المقطع، لينتهي الخلاف بقطيعة بين الطرفين.

كما كانت الخلافات المادية حاضرة في العلاقة، إذ كشفت ابنة رياض السنباطي، في حوار صحفي، أن معظم الخلافات بين والدها وأم كلثوم كانت تتعلق بالمقابل المادي، مشيرة إلى أن السنباطي كان يرى نفسه ندًا للموسيقار محمد عبد الوهاب، ويستحق أجرًا يتناسب مع مكانته الفنية.

وأضافت أن القطيعة التي استمرت 3 سنوات جاءت بعد مطالبة والدها بزيادة أجر تلحين الأغنية من 800 إلى 1000 جنيه، وهو ما رفضته أم كلثوم، ليتمسك كل منهما بموقفه، وتتحول الخلافات إلى ابتعاد استمر لسنوات.

أم كلثوم تنهي القطيعة وتتصل بالسنباطي

وخلال فترة القطيعة، اتجهت أم كلثوم إلى التعاون مع ملحنين آخرين، بينما ابتعد رياض السنباطي عن العمل معها، ووصفت ابنته فترات الخصام بينهما بأنها «محطات للكبرياء»، في ظل اعتزاز كل طرف بمكانته الفنية وتمسكه بموقفه.

لكن غياب ألحان السنباطي عن أعمال أم كلثوم لم يكن أمرًا سهلًا، لتقرر كوكب الشرق إنهاء الخلاف، والاستعانة بالشاعر أحمد رامي للتوسط بينهما، ومعرفة موقف السنباطي من العودة إلى التعاون معها.

ورحب رياض السنباطي بالعودة، لكنه اشترط أن تتصل به أم كلثوم بنفسها وتطلب منه استئناف التعاون، وهو ما حدث بالفعل، إذ رفعت كوكب الشرق سماعة الهاتف واتصلت به، لتنتهي القطيعة وتعود الشراكة الفنية بينهما من جديد.

وكانت أغنية «فاكر لما كنت جنبي» من ثمار عودة التعاون بين أم كلثوم ورياض السنباطي، لتثبت العلاقة بين عملاقي الفن أن الشراكة الفنية الاستثنائية قد تتعرض للخلاف والقطيعة، لكن قيمة الفن والتاريخ المشترك قد تكون أكبر من الخصام والكبرياء.