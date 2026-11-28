أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حفل جديد للفنان تامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة ينتظر أن تجمع الجمهور مع الطرب والإحساس وأبرز أغانيه.

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ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، تفاصيل الحفل، معلنًا إقامة ليلة غنائية مع الفنان تامر عاشور يوم الخميس 10 ديسمبر، على مسرح أبو بكر سالم، ضمن حفلات موسم الرياض.

ومن المقرر أن تُطرح تذاكر الحفل يوم 29 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساءً، وسط ترقب من جمهور الفنان تامر عاشور لمعرفة تفاصيل الحجز وحضور الحفل.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه: «ليلة من الطرب والإحساس مع الفنان تامر عاشور ضمن حفلات موسم الرياض»، معلنًا موعد الحفل ومكان إقامته وموعد طرح التذاكر.

يأتي الحفل ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يشهدها موسم الرياض، بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي، في إطار الفعاليات الترفيهية والفنية التي تستقطب الجمهور من داخل المملكة وخارجها.