يواصل صناع مسلسل «عشماوي» للفنان محمد رمضان الكشف عن ملامح وأحداث العمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث تشهد الحلقات عددًا من التطورات الدرامية والمواقف العائلية المشوقة، التي تجمع بين الصراعات الأسرية والأزمات القانونية، في إطار اجتماعي تشويقي.

ومن أبرز المشاهد التي تتضمنها أحداث المسلسل، ظهور الفنان باسم سمرة في شخصية محامٍ، خلال أحد المشاهد التي تدور داخل قاعة المحكمة، حيث يتولى الدفاع عن أحد أفراد أسرة «خليفة»، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان، وذلك في مواجهة قضائية تجمعه بالفنان فتحي عبد الوهاب، الذي يشارك في العمل ضيف شرف، مجسدًا شخصية قاضٍ يجلس على منصة القضاء.

ويجمع المشهد بين باسم سمرة ومحمد رمضان وعدد من أفراد أسرته داخل أحداث العمل، ومن بينهم الفنانة إسعاد يونس، والفنانة انتصار، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان الشاب يوسف رأفت، حيث تتصاعد الأحداث على خلفية القضية التي يتورط فيها أحد أفراد العائلة، وتضع الأسرة أمام اختبار صعب، في ظل محاولات البحث عن مخرج من الأزمة.

ويأتي ظهور باسم سمرة في شخصية المحامي ليضيف بُعدًا جديدًا إلى الأحداث، خاصة مع المواجهة داخل المحكمة، وما تحمله من تفاصيل تتعلق بمصير أسرة «خليفة»، بينما يمثل ظهور فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة للعمل، من خلال تجسيده شخصية القاضي، في مشاركة كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل.

وتدور أحداث «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، وهو أب لثلاث بنات، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات والتحديات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما يتعرض أحد أفراد عائلته لاتهام في قضية شائكة، لتبدأ رحلة من الصراعات والمواقف المعقدة التي تؤثر على جميع أفراد الأسرة.

وتتناول الأحداث طبيعة العلاقات داخل العائلة، وكيفية تعامل أفرادها مع الأزمات المفاجئة، إلى جانب التوترات التي تفرضها القضية على حياتهم، وما ينتج عنها من خلافات ومواجهات، في سياق درامي يجمع بين الجانب الإنساني والتشويق.

ويضم مسلسل «عشماوي» مجموعة كبيرة من الفنانين، إلى جانب محمد رمضان وباسم سمرة، من بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وهناء الشوربجي، وسيرين عبد النور، وسارة التونسي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، فضلًا عن مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

والعمل من إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه عبر قنوات MBC، ضمن خريطة مسلسلات موسم دراما رمضان 2027، وسط ترقب الجمهور للتعرف على تفاصيل رحلة «خليفة» والأزمات التي ستواجهه هو وأفراد أسرته على مدار الحلقات.