طرح وكيل علامة MG في مصر، طرازي MG5 الجديدة كليًا وMG ZS الجديدة كليًا، من خلال تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة والاعتمادية.

وتأتي MG ZS ، بتصميم خارجي جديد يجمع بين الطابع الرياضي والقوة، مع أبعاد تمنحها حضورًا أكثر ثباتًا وديناميكية، حيث تتميز بواجهة أمامية مقسمة إلى مستويين، تضم شبكة بارزة ومصابيح أمامية متصلة بصريًا، إلى جانب مصابيح خلفية LED تتناغم مع الخطوط الجانبية للسيارة.

وتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 170 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 275 نيوتن/متر في فئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا، بما يعزز أداءها على الطريق.

وشهدت السيارة زيادة في أبعادها مقارنة بالجيل السابق، لتبلغ 4,430 مم طولًا، و1,818 مم عرضًا، و1,635 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2,610 مم. كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 443 لترًا مع بقاء المقاعد في وضعها الطبيعي، إلى جانب أرضية تخزين مزدوجة الطبقات ومساحات داخلية متعددة الاستخدامات.

وتعتمد المقصورة الداخلية على تصميم جديد بلوحة قيادة متعددة الطبقات، تمنحها مظهرًا أكثر اتساعًا، مع توزيع عملي للوظائف الرئيسية، وتضم شاشة عدادات رقمية، وشاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة، وعجلة قيادة رياضية ثلاثية الأذرع مزودة بمفاتيح للتحكم، فضلًا عن ناقل حركة بتصميم مستوحى من أجنحة الطائرات.

وتشمل تجهيزات الراحة فتحات تكييف خلفية لركاب الصف الثاني، فيما تضم أنظمة الأمان 6 وسائد هوائية، إلى جانب مجموعة من أنظمة مساعدة السائق الذكية وتجهيزات الحماية المتكاملة للركاب.

تعد MG ZS الجديدة كليًا السيارة الوحيدة ضمن فئتها الحاصلة على تقييم في اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP.

أما MG5 الجديدة كليًا، فتقدم تصميمًا خارجيًا مطورًا بطابع رياضي وعصري، مع خطوط جانبية أكثر حدة تمنحها مظهرًا ديناميكيًا.

وتتميز السيارة بشبكة أمامية جديدة بتصميم Wingspan، تتصل بصريًا بالمصابيح الأمامية المدمجة من نوع Full LED، للإضاءة العالية والمنخفضة، إلى جانب تصميم خلفي عريض وجنوط رياضية ثنائية اللون قياس 16 بوصة، تجمع بين الأسود اللامع والألومنيوم، وإطارات أعرض لتعزيز التماسك والثبات.

وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 110 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن/متر، فيما تأتي بأبعاد تبلغ 4,607 مم للطول، و1,818 مم للعرض، و1,490 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 مم، وصندوق أمتعة بسعة 406 لترات.

وعلى مستوى الراحة، توفر السيارة إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 6 وضعيات، ومقعد الراكب الأمامي يدويًا في 4 وضعيات، بالإضافة إلى دعم قطني يدوي في اتجاهين.

وتعتمد MG5 الجديدة كليًا على محرك سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة متغير باستمرار CVT، كما تضم المقصورة شاشة عدادات افتراضية LCD قياس 7 بوصات، وشاشة لمس قياس 10.25 بوصة، مع واجهة استخدام سهلة وأزرار تحكم سريعة.

وتشمل التجهيزات التكنولوجية كاميرا رؤية محيطية عالية الدقة بزاوية 360 درجة، تعتمد على أربع كاميرات واسعة الزاوية، مع عرض مباشر للمحيط وخطوط إرشادية ديناميكية للركن، إلى جانب نظام تثبيت السرعة، والدخول الذكي دون مفتاح، والتشغيل بضغطة زر، وفرامل اليد الإلكترونية، والتكييف الأوتوماتيكي المزود بفتحات خلفية، ونظام الشحن اللاسلكي للهواتف، وفتحة سقف كهربائية.

وفيما يتعلق بالأمان، تستند السيارة إلى هيكل عالي الصلابة بتصميم Cage Body، مصنوع بنسبة 65% من الفولاذ عالي الصلابة، فضلًا عن 6 وسائد هوائية تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائر الهوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات في الوقت الفعلي TPMS، ونظام التحكم في الثبات.



أما عن أسعار السيارة MG ZS الجديدة كليًا فتبدأ من 1,050,000 جنيه، أما السيارة MG5 الجديدة كليًا فتبدا من 899,990 جنيهًا