لتجنب تفاقم إصابته.. الأهلي يدرس إراحة عمر الساعي أمام القناة

شارك عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران الفريق اليوم، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يدرس إراحة عمر الساعي أمام القناة

وجاءت مشاركة اللاعب في التدريبات بعدما اطمأن الجهاز الطبي على شكواه من آلام في عضلة السمانة، في إطار متابعة حالته وتحديد مدى قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي إراحة عمر الساعي خلال مواجهة القناة ببطولة الدوري الممتاز، لتجنب تفاقم الإصابة ومنح اللاعب الوقت الكافي للتعافي، قبل العودة إلى المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات والمباريات.

ويحرص الجهاز الفني على التعامل بحذر مع حالة اللاعب، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، ورغبة النادي في الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق وتجنب فقدان أي لاعب بسبب تفاقم الإصابات.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف عمر الساعي النهائي من مباراة القناة وفقًا لتطور حالته البدنية ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي، بالتنسيق بين الجهاز الطبي والجهاز الفني للفريق الأحمر.