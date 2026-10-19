سموحة يتغلب على الجونة بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على حساب الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم "الاثنين"، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

سموحة يحسم المواجهة في الدقائق الأخيرة

شهدت المباراة إثارة في دقائقها الأخيرة، بعدما نجح سموحة في تسجيل هدف التقدم عن طريق بابا بادجي في الدقيقة 83، بتسديدة مقصية رائعة، قبل أن يضيف فادي فريد الهدف الثاني في الدقيقة 86، ليحسم الفريق السكندري المواجهة لصالحه.

وقدم سموحة أداءً مميزًا في الدقائق الحاسمة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما فشل الجونة في العودة إلى المباراة وتجنب الخسارة.

ترتيب سموحة والجونة في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مستفيدًا من فوزه على الجونة.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ليواصل نتائجه السلبية خلال منافسات المسابقة، ويواجه صعوبة في تحسين موقعه بجدول الترتيب.