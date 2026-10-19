بيدري يتحدى فيتينيا قبل موقعة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تحدث الإسباني بيدري، لاعب وسط برشلونة، عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن السيطرة على الكرة ستكون العامل الحاسم في معركة وسط الملعب، كما أشاد بإمكانيات البرتغالي فيتينيا، نجم الفريق الفرنسي.

بيدري يتوقع معركة قوية في وسط الملعب

أكد بيدري أن المواجهة بين برشلونة وباريس سان جيرمان ستشهد صراعًا قويًا في منطقة وسط الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق الذي سينجح في فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة ستكون لديه الأفضلية خلال اللقاء

وقال لاعب برشلونة: «أتوقع معركة قوية جدًا، وأعتقد أن لاعبي خط الوسط في كلا الفريقين يعانون أكثر عندما لا يمتلكون الكرة».

وأضاف: «الفريق الذي سينجح في التحكم بالكرة غدًا ستكون لديه الأفضلية، ونأمل أن نكون نحن ذلك الفريق».

وأوضح بيدري أن برشلونة يمر بفترة جيدة على مستوى الأداء والنتائج، وهو ما يمنح الفريق الثقة قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا استعداد اللاعبين لمحاولة فرض سيطرتهم على مجريات المباراة.

بيدري يشيد بقدرات فيتينيا

وتطرق نجم برشلونة إلى المواجهة المنتظرة أمام فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، مشيدًا بقدراته الفنية ودوره في صناعة اللعب، معتبرًا إياه أحد أبرز اللاعبين في مركزه على مستوى العالم.

وقال بيدري عن النجم البرتغالي: «إنه لاعب يُحدث الفارق! بالنسبة لي، هو أحد أفضل صانعي اللعب في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق».

وتابع: «ندرك قيمته الحقيقية عندما يغيب عن الفريق. أحب مواجهة لاعبين مثله، لأن ذلك يسمح لي بقياس مستواي الحقيقي».

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مواجهة فنية قوية بين بيدري وفيتينيا، في ظل أهمية الاستحواذ والضغط في أسلوب لعب الفريقين، مع سعي كل منهما لفرض سيطرته على منطقة وسط الملعب وحسم المواجهة الأوروبية المرتقبة لصالحه.