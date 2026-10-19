الدوري الإنجليزي يكشف عن جدول مباريات الـ«بوكسينج داي»

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات «البوكسينج داي»، المقرر إقامتها يومي السبت والأحد 26 و27 ديسمبر، ضمن منافسات الموسم الحالي.

وتشهد مباريات السبت 26 ديسمبر إقامة 7 مواجهات، حيث يلتقي أستون فيلا مع ليدز يونايتد في تمام الساعة 13:30، بينما يلعب إيفرتون أمام سندرلاند، وفولهام ضد برايتون، وإيبسويتش تاون أمام برينتفورد، وتوتنهام ضد بورنموث، في تمام الساعة 16:00.

وتتواصل مباريات السبت بمواجهة هال سيتي أمام ليفربول في تمام الساعة 18:30، قبل أن تختتم مواجهات اليوم بلقاء نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في الساعة 21:00.

وتُستكمل مباريات الجولة يوم الأحد 27 ديسمبر، حيث يواجه كوفنتري سيتي نظيره تشيلسي في تمام الساعة 15:00، ثم يلتقي مانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست في الساعة 17:30، فيما تُختتم المواجهات بقمة تجمع كريستال بالاس وأرسنال في تمام الساعة 20:00.

وتُعد مباريات «البوكسينج داي» من أبرز التقاليد الكروية المرتبطة بفترة أعياد الميلاد في إنجلترا، إذ تحظى باهتمام جماهيري كبير بسبب كثافة المنافسات خلال هذه الفترة من الموسم.