موعد مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد فريق توتنهام، بقيادة مديره الفني روبرتو دي زيربي، لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره كوفنتري سيتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق انتصارهم الأول في المسابقة هذا الموسم.

ويستضيف ملعب «توتنهام هوتسبير» المواجهة المرتقبة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، في ظل رغبة توتنهام في تصحيح مساره والابتعاد عن المراكز المتأخرة بجدول الترتيب.

موقف توتنهام وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام المباراة تحت ضغط كبير، بعدما قدم نتائج مخيبة للآمال خلال الجولات الست الأولى من الموسم الحالي، حيث فشل في تحقيق أي انتصار، مكتفيًا بثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط فقط.

ويطمح الفريق اللندني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث، واستعادة الثقة بعد البداية الصعبة التي يمر بها، خاصة أن استمرار نزيف النقاط قد يزيد من صعوبة مهمته في تحسين موقعه بجدول الترتيب خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، يتطلع كوفنتري سيتي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام توتنهام، مستفيدًا من وضع منافسه الصعب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد ست نقاط، ويأمل في تعزيز رصيده والابتعاد عن مناطق الخطر.

عمر مرموش يبحث عن هدفه الأول مع توتنهام

تتجه الأنظار خلال المباراة إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في استعادة حسه التهديفي بقميص توتنهام، بعدما لم يتمكن من تسجيل هدفه الأول مع الفريق حتى الآن، كما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ويسعى مرموش إلى استغلال مواجهة كوفنتري سيتي لتقديم أداء قوي والمساهمة في تحقيق الفوز، بما يساعده على ترك بصمته الأولى مع الفريق اللندني، في وقت يحتاج فيه توتنهام إلى حلول هجومية فعالة لإنهاء سلسلة نتائجه السلبية.

موعد مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي اليوم

تقام مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وكوفنتري سيتي

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباراة توتنهام وكوفنتري سيتي، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية لمجريات اللقاء المرتقب بين الفريقين