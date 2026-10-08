نجم توتنهام السابق يعلن ترشحه لرئاسه الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن رامون فيجا مدافع توتنهام السابق رسميا الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في انتخابات العام المقبل لمنافسة جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد.

ونشر فيجا بيانا رسميا لإعلان رغبته في الترشح لخوض انتخابات رئاسة فيفا.

وجاء البيان كالتالي :" سأقوم بحملة لتوحيد مجتمع كرة القدم العالمي، ولإحداث تغيير حقيقي ودائم، ولإصلاح فيفا للقرن الحادي والعشرين، ولاستعادة الاستقرار والثقة وإعادة بناء الثقة التي تحتاجها لعبتنا بشكل عاجل".

وأضاف : أقف أمام أسرة كرة القدم العالمية بكل تواضع وبإحساس عميق بالمسؤولية، كرة القدم لعبة لا يملكها الرؤساء أو الاتحادات القارية، كرة القدم أكبر من أي منصب أو فرد أو مؤسسة.

واستكمل “ يجب أن تأتي كرة القدم أولًا، ولكن لفترة طويلة جدًا، قسمت الانقسامات مجتمع كرة القدم لدينا”.

وتابع:"كرة القدم حاليا في غرفة الطوارئ، وتعيش على أجهزة التنفس الصناعي. لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك. فيفا يحتاج إلى إصلاحات جوهرية".