يحتل 4 لاعبين صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة يوم الأحد المقبل عقب التوقف الدولي.
ويحتل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي و محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت وماولي وايو لاعب القناة، ومصطفى البدري لاعب بتروجت، صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة
1- أحمد سيد زيزو – الأهلي – 3 أهداف
1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف
1- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف
1- مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف
2- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان
2- أحمد بحبح – بتروجت – هدفان
2- حسام أشرف – الزمالك – هدفان
2- أحمد شريف – الزمالك – هدفان
2- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان
2- محمود عبدالمنعم كهرباء – إنبي – هدفان
2- صلاح محسن – المصري – هدفان
2- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان
2- أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدفان
2- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان
2- إدريسا تيام – المقاولون – هدفان
2- ناصر ماهر– بيراميدز – هدفان
2- محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا – هدفان
2- مصطفي جمال – المقاولون – هدفان