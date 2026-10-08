يحتل 4 لاعبين صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة يوم الأحد المقبل عقب التوقف الدولي.

ويحتل أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي و محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت وماولي وايو لاعب القناة، ومصطفى البدري لاعب بتروجت، صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- أحمد سيد زيزو – الأهلي – 3 أهداف

1- محمود ممدوح – مودرن سبورت – 3 أهداف

1- ماولي وايو – القناة – 3 أهداف

1- مصطفى البدري – بتروجت – 3 أهداف

2- سيفا تيكا – وادي دجلة – هدفان

2- أحمد بحبح – بتروجت – هدفان

2- حسام أشرف – الزمالك – هدفان

2- أحمد شريف – الزمالك – هدفان

2- عودة فاخوري – بيراميدز – هدفان

2- محمود عبدالمنعم كهرباء – إنبي – هدفان

2- صلاح محسن – المصري – هدفان

2- أسامة فيصل – البنك الأهلي – هدفان

2- أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا – هدفان

2- إسلام محارب – طلائع الجيش – هدفان

2- إدريسا تيام – المقاولون – هدفان

2- ناصر ماهر– بيراميدز – هدفان

2- محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا – هدفان

2- مصطفي جمال – المقاولون – هدفان