قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من كوالالمبور: القضية الفلسطينية هي المحورية بالشرق الأوسط ولا بديل عن دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
أمطار ورياح بهذه الأماكن .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر
الرئيس السيسى يلتقى ملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"
لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم؟.. 7 حقائق عن زائر يأتي بالليل
الزمالك يتحرك لتأمين بقاء فتوح.. وممدوح عباس كلمة السر
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني.. حقيقة زيادة أسعار البنزين
أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. كم وصل عيار 21؟؟
قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة
مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟
تكريم رفيع المستوى.. إهداء الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى بماليزيا| صور
هلا رشدي تكشف طبيعة علاقتها بعمها خالد جلال ودوره في اختياراتها الفنية
هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

توتنهام ومانشستر يونايتد
توتنهام ومانشستر يونايتد
رباب الهواري

يخوض فريق توتنهام، بقيادة مدربه روبرتو دي زيربي، مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحسين نتائجهما في المسابقة.

ويحل توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، في مواجهة تمثل أهمية كبيرة للفريق اللندني، الذي يبحث عن تحقيق انتصاره الأول في الموسم الحالي، بعدما عانى من تراجع النتائج خلال الجولات الخمس الأولى من البطولة.

توتنهام يبحث عن الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام المباراة في وضع صعب، بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعادله في مباراتين وتلقيه ثلاث هزائم، وهو ما يضع المدرب روبرتو دي زيربي أمام تحدٍ كبير لاستعادة التوازن وتصحيح مسار الفريق.

ويأمل توتنهام استغلال مواجهة مانشستر يونايتد للخروج من دوامة النتائج السلبية، وتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب واستعادة ثقة جماهيره.

في المقابل، يخوض مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول المسابقة.

عمر مرموش يستهدف أول أهدافه مع توتنهام

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل تسجيل أول أهدافه بقميص توتنهام، بعدما انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وتمثل المباراة فرصة مهمة أمام مرموش لإثبات قدراته الهجومية ومساعدة فريقه على تجاوز بدايته المتعثرة، خاصة في ظل حاجة توتنهام إلى استعادة الفاعلية أمام المرمى وحصد النقاط.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

تقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواعيد التالية:

* الموعد: الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
* الملعب: أولد ترافورد.
* القناة الناقلة: بي إن سبورتس الأولى

توتنهام مانشيستر يونايتد الدورى الانجليزى اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

جلسة صلح

عقب واقعة فيديو الصلاة| جلسة صلح عرفية بقرية طحا في المنيا واستمرار حجز المتهمين.. صور

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

199 خلال أسبوع.. مطار مرسى علم يستقبل 41 رحلة دولية اليوم

صورة موضوعية

تحرك فوري من شركة مياه البحر الأحمر لسحب تجمعات مياه الأمطار بالغردقة

مكتبة الإسكندرية

أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة.. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

بالصور

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد