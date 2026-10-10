موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يخوض فريق توتنهام، بقيادة مدربه روبرتو دي زيربي، مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحسين نتائجهما في المسابقة.

ويحل توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، في مواجهة تمثل أهمية كبيرة للفريق اللندني، الذي يبحث عن تحقيق انتصاره الأول في الموسم الحالي، بعدما عانى من تراجع النتائج خلال الجولات الخمس الأولى من البطولة.

توتنهام يبحث عن الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام المباراة في وضع صعب، بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط، ليحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعادله في مباراتين وتلقيه ثلاث هزائم، وهو ما يضع المدرب روبرتو دي زيربي أمام تحدٍ كبير لاستعادة التوازن وتصحيح مسار الفريق.

ويأمل توتنهام استغلال مواجهة مانشستر يونايتد للخروج من دوامة النتائج السلبية، وتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب واستعادة ثقة جماهيره.

في المقابل، يخوض مانشستر يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط، ويطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول المسابقة.

عمر مرموش يستهدف أول أهدافه مع توتنهام

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل تسجيل أول أهدافه بقميص توتنهام، بعدما انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وتمثل المباراة فرصة مهمة أمام مرموش لإثبات قدراته الهجومية ومساعدة فريقه على تجاوز بدايته المتعثرة، خاصة في ظل حاجة توتنهام إلى استعادة الفاعلية أمام المرمى وحصد النقاط.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

تقام مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواعيد التالية:

* الموعد: الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

* الملعب: أولد ترافورد.

* القناة الناقلة: بي إن سبورتس الأولى