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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف مرموش.. تشكيل قمة توتنهام ويونايتد في الدوري الإنجليزي

مرموش
مرموش
مجدي سلامة

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق توتنهام غياب الدولي المصري عمر مرموش، على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: يورو- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- لوك شاو.

خط الوسط: يوري تيليمانس- برونو فيرنانديز- كوبي ماينو.

خط الهجوم: بريان مبيومو- ماتيوس كونيا- أماد ديالو.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حارس المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: سينيسي - فان هيكي – أودوجي - جراي.

خط الوسط: جالاجر – تونالي - بيرجفال.

خط الهجوم: سافينيو - محمد قدوس - دومينيك سولانكي.

مرموش توتنهام توتنهام ويونايتد الدوري الإنجليزي

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