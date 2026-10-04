بقيادة مرموش.. حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب أمام ودية جنوب إفريقيا

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أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الودية، التي تقام مساء اليوم /الأحد/ على إستاد القاهرة الدولي.

ويشهد تشكيل منتخب مصر في لقاء اليوم، غياب عدد من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم محمد صلاح وهيثم حسن ومحمد عبد المنعم.

ويقود هجوم الفراعنة اليوم، كل من عمر مرموش نجم توتنهام الإنجليزي، ومصطفى زيكو مهاجم بيراميدز، وإبراهيم عادل جناح فريق نورشيلاند الدنماركي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: " حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: محمد هاني - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - كريم حافظ، خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور ، خط الهجوم: عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفى زيكو ".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، "المهدي سليمان - عبد العزيز البلعوطي - محمد علاء - طارق علاء - عمر فايد - أحمد فتوح - علي محمود - أحمد سيد "زيزو" - محمود صابر - حمزة عبد الكريم - أسامة فيصل" .