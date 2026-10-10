بمشاركة مرموش.. توتنهام يتعادل مع يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق توتنهام غياب الدولي المصري عمر مرموش، على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الشوط الثاني.

وسجل بريان مبيومو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 73.

فيما تعادل توتنهام عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 90+1.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: يورو- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- لوك شاو.

خط الوسط: يوري تيليمانس- برونو فيرنانديز- كوبي ماينو.

خط الهجوم: بريان مبيومو- ماتيوس كونيا- أماد ديالو.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حارس المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: سينيسي - فان هيكي – أودوجي - جراي.

خط الوسط: جالاجر – تونالي - بيرجفال.

خط الهجوم: سافينيو - محمد قدوس - دومينيك سولانكي