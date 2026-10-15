ميكي فان دي فين مدافع توتنهام يختار عمر مرموش أفضل مهاجم لعب إلى جواره

اختار ميكي فان دي فين، مدافع توتنهام الإنجليزي، النجم المصري عمر مرموش باعتباره أفضل مهاجم لعب إلى جواره خلال مسيرته الاحترافية، كما كشف عن أفضل مدافع وجناح شاركهما اللعب.

وقال فان دي فين، في تصريحات نقلها موقع «Spurs Web»، إن عمر مرموش هو أفضل مهاجم لعب إلى جواره، في إشادة بالنجم المصري الذي سبق أن زامله خلال تجربتهما في الدوري الألماني.

وعندما سُئل مدافع توتنهام عن أفضل مدافع لعب إلى جواره، اختار زميله الأرجنتيني كريستيان روميرو، بينما وقع اختياره على الكوري الجنوبي سون هيونج مين باعتباره أفضل جناح شاركه اللعب.

مسيرة ميكي فان دي فين مع توتنهام

وانضم ميكي فان دي فين إلى صفوف توتنهام في عام 2023، قادمًا من فولفسبورج الألماني، قبل أن يحصل على فرصة تمثيل منتخب هولندا على المستوى الدولي.

ونجح المدافع الهولندي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي مع توتنهام خلال موسم 2024-2025، ليحقق أحد أبرز إنجازاته مع الفريق الإنجليزي.

ويواصل توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط سعيه لتحسين نتائجه وموقعه في جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

