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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقترب من ضم نجم نوردشيلاند الدنماركي في يناير| خاص

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن اقتراب إدارة القلعة الحمراء من حسم صفقة التعاقد مع إبراهيم عادل، لاعب نوردشيلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة.

إبراهيم عادل على أعتاب الأهلي 

وقال المصدر إن الأهلي اقترب من الاتفاق مع نادي نوردشيلاند الدنماركي على ضم إبراهيم عادل مقابل 1.5 مليون دولار، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين لإنهاء التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع اللاعب بشأن بنود عقده الشخصي، بعد التوصل إلى تفاهم حول التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر، ليصبح الاتفاق مع النادي الدنماركي الخطوة المتبقية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يسعى إلى استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لحسم انتقال إبراهيم عادل في يناير، ضمن تحركات الإدارة لتدعيم الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتواصل إدارة الأهلي العمل على ملف الصفقات الجديدة، بهدف توفير العناصر التي يحتاجها الجهاز الفني، في ظل رغبة النادي في المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية لمستقبل إبراهيم عادل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المفاوضات بين الأهلي ونوردشيلاند الدنماركي لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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