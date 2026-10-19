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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة وإدارة الأهلي يراهنون على محمود صلاح بعد التعافي من الإصابة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن موقف محمود صلاح من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يحظى باقتناع كبير من الجهاز الفني وإدارة الكرة داخل القلعة الحمراء.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمود صلاح سيكون أول اسم في خط الهجوم يدخل قائمة الفريق بمجرد عودته من الإصابة واستعادة جاهزيته، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة في قدراته وإمكاناته.

وأضاف أن عموتة وإدارة الكرة وجميع المسؤولين داخل النادي الأهلي مقتنعون باللاعب بدرجة كبيرة، مؤكدًا أنه سيحصل على فرصة حقيقية لإثبات نفسه مع الفريق فور تعافيه من الإصابة.

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

أهداف مباراة الأهلي وكيتارا في الذهاب

وكان كيتارا الأوغندي قد تقدم بالهدف الأول عن طريق قذافي وهاب في الدقيقة 32، رغم سيطرة الأهلي على مجريات اللعب خلال فترات كبيرة من اللقاء.

ونجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي بالدقيقة 67، بعدما أطلق تسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 82، حصل عليها أكرم توفيق.

ويأمل الأهلي في تأكيد تفوقه خلال مواجهة العودة، ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، بينما يتمسك كيتارا بفرصه في التأهل رغم خسارته مباراة الذهاب.

محمود صلاح الأهلي الحسين عموتة

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