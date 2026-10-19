لويس إنريكي: ميسي أفضل لاعب في التاريخ.. وعلى لامين يامال التركيز على تطوير نفسه

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن المقارنة بين مواطنه لامين يامال، نجم برشلونة، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الأفضل للاعب الشاب هو التركيز على تطوير مستواه وصناعة هويته الخاصة داخل الملعب.

وقال لويس إنريكي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يفضل مقارنة لامين يامال بميسي، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره، وهو ما يجعل التفوق عليه في مثل هذه المقارنات أمرًا صعبًا.

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان أن أهم ما يجب على لامين يامال القيام به هو أن يكون نفسه، وأن يواصل العمل على تطوير مختلف جوانب لعبه، بدلًا من الانشغال بالمقارنات مع النجوم السابقين.

وشدد إنريكي على أهمية أن يركز نجم برشلونة الشاب على تقديم أفضل نسخة من نفسه، ومواصلة التطور في مسيرته الكروية، بعيدًا عن الضغوط التي قد تفرضها مقارنته بأحد أبرز أساطير اللعبة.