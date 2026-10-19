المحكمة الرياضية تحدد نهاية نوفمبر موعدًا مرتقبًا للحسم في قضية المغرب والسنغال

أفادت محكمة التحكيم الرياضي «TAS» بأن إعداد القرار النهائي بشأن القضية يستلزم عدة أسابيع، مرجحة صدوره في نهاية شهر نوفمبر 2026، دون الكشف عن تاريخ محدد للنطق بالحكم.

ويُبقي هذا المعطى الجماهير المغربية والسنغالية في انتظار القرار النهائي، في ملف يحظى بمتابعة واسعة بالنظر إلى تداعياته المرتبطة بكرة القدم الإفريقية.

كما أكدت المحكمة أن البلاغات والمعلومات المنشورة عبر قنواتها الرسمية تظل المصدر المعتمد بشأن مستجدات القضية، موضحة أن أي إعلان جديد سيُنشر عبر موقعها الإلكتروني، في ظل تداول معطيات وتأويلات إعلامية بشأن تطورات الملف ومآلاته.

يذكر أن الكاف قد جرد السنغال من لقب أمم إفريقيا 2025 ويمنحه للمغرب قبل يطعن اسود التيرانجا في المحكمة الرياضية.