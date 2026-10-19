كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا لكرة الصالات

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخبي مصر والمغرب، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات.



ويضم طاقم التحكيم التونسي نبيل قديش حكمًا رئيسيًا، والليبي محمد السرتاوي حكمًا ثانيًا، والأنجولي تشيتشا كازنجا حكمًا ثالثًا، والجنوب أفريقي سيدرك تشيليلو حكمًا احتياطيًا، والسنغالي امباكي منصور حكمًا ميقاتيًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب كرة الصالات بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

كما اختارت لجنة الحكام المصري محمد حسن يوسف، المحاضر والمراقب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتولي مهمة تقييم حكام المباراة.