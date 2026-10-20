عبد الرحمن حميد يكشف حقيقة تجديد عقده مع الأهلي ويحسم موقفه من الاستمرار

كشف عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، موضحًا موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع النادي.

وأكد حميد أن الموسم الحالي هو الأخير في تعاقده مع الأهلي، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن تجديد عقده، مشددًا على تركيزه الكامل مع الفريق في الوقت الحالي، ورغبته في مواصلة تحقيق البطولات والإنجازات بقميص النادي.

عبد الرحمن حميد: الأهلي بيتي وصاحب الفضل في مسيرتي

وحرص حارس مرمى الأهلي على توضيح موقفه من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله اعتزازه الكبير بالنادي، مشيرًا إلى أن الأهلي كان له دور أساسي في صناعة اسمه ووصوله إلى المكانة التي يشغلها حاليًا.

وأوضح حميد أن علاقته بالأهلي تتجاوز حدود التعاقدات، باعتباره النادي الذي احتضنه وأسهم في تطوير مستواه ومنحه الفرصة لتحقيق العديد من النجاحات خلال مسيرته الرياضية.

وشدد حارس الفريق الأحمر على أن مصلحة الأهلي تأتي في مقدمة أولوياته، مؤكدًا في الوقت نفسه رغبته في خوض تجربة الاحتراف وتحقيق طموحاته الشخصية، لكنه أشار إلى أن قرار استمراره مع الفريق يرتبط أيضًا باحتياجات النادي خلال المرحلة المقبلة.

حارس الأهلي ينفي التجديد ويؤكد تركيزه مع الفريق

ونفى عبد الرحمن حميد ما تردد بشأن توقيعه على عقود جديدة مع الأهلي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يعلن تجديد تعاقده حتى الآن.

وأشار إلى أن تركيزه ينصب حاليًا على المشاركة مع الفريق ومواصلة الانتصارات، من أجل تحقيق المزيد من البطولات وكتابة تاريخ جديد لكرة اليد بالنادي الأهلي.

رسالة مهمة من عبد الرحمن حميد لجماهير الأهلي

واختتم حميد تصريحاته بمناشدة الجماهير ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتعلق بأخبار مستقبله، مطالبًا بالحصول على المعلومات الرسمية من خلال النادي الأهلي وصفحاته المعتمدة، لتجنب انتشار الشائعات بشأن موقفه من التجديد أو الرحيل.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات ملف تجديد عقد الحارس خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية دوره مع فريق كرة اليد، وطموحه في مواصلة حصد الألقاب، بالتزامن مع رغبته في تحقيق حلم الاحتراف