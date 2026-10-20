رجل دين إيراني يتوعد مسؤولين رسميين بإطلاق النار عليهم.. إذا فعلوا هذا الأمر

هدد رجل دين إيراني ، بإطلاق النار على المسئولين الإيرانيين إذا ذهبوا مجددًا للتفاوض مع الأمريكيين الذين شنوا عدوانًا شرسا على إيران، ودمروا الكثير في البلاد.

وتوعد رجل الدين الإيراني رحيم توكل، عضو مجلس خبراء القيادة ممثلا عن محافظة مازندران، بإطلاق النار على مسؤولين في إيران، إذا اتخذوا خطوات ضد “عزة البلاد”.

وقال توكل : "إذا ألقمنا السلاح ووضعناه على وضع الرشقات، فإن أصابعنا تبقى على الزناد، فإذا قمتم بعمل يخالف عزتنا، فسنفرغ مخزن رصاص كاملا لكل واحد منكم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران تباينا في المواقف بشأن مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، بين الدعوات إلى مواصلة المواجهة والضغوط من أجل التوصل إلى تفاهم يخفف الأعباء الاقتصادية والسياسية.

ويُعد مجلس خبراء القيادة هيئة دستورية تتولى اختيار المرشد الإيراني والإشراف على استمرار توافر شروط القيادة، فيما لا تمنح عضويته بحد ذاتها صلاحيات تنفيذية أو عسكرية.