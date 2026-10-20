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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رائحة كريهة في الأنف باستمرار.. أسباب تحتاج إلى الانتباه

رائحة الأنف الكريهة
رائحة الأنف الكريهة
أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الأشخاص من الشعور برائحة كريهة داخل الأنف بصورة مستمرة، حتى في حالة عدم وجود مصدر واضح للرائحة في المحيط، وهي مشكلة قد تؤثر في حاسة الشم وتسبب الإزعاج خلال ممارسة الأنشطة اليومية.

ولا يرتبط ظهور الرائحة الكريهة في الأنف بسبب واحد فقط، فقد يكون ناتجًا عن التهاب الجيوب الأنفية أو تراكم الإفرازات والمخاط، كما يمكن أن يرتبط بمشكلات أخرى في الأنف أو الأسنان والفم، وهو ما يتطلب الانتباه إلى الأعراض المصاحبة لتحديد السبب.

أسباب الرائحة الكريهة في الأنف

اسباب رائحة الأنف الكريهة 

قال الدكتور محمد زعرب، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، إن استمرار الشعور برائحة كريهة داخل الأنف يستدعي البحث عن السبب، خاصة إذا صاحبه انسداد الأنف أو إفرازات مستمرة أو ضعف في حاسة الشم.

ومن أبرز الأسباب المحتملة لهذه المشكلة:

1- التهاب الجيوب الأنفية

قد يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى تراكم الإفرازات والمخاط، وهو ما قد يصاحبه شعور برائحة كريهة، خاصة عند استمرار الالتهاب أو وجود إفرازات سميكة.

2- تراكم الإفرازات داخل الأنف

يمكن أن يؤدي تراكم المخاط وجفاف الإفرازات داخل الأنف إلى ظهور رائحة غير مستحبة، وقد تزداد المشكلة عند الإصابة بالجفاف أو وجود انسداد يعيق تصريف الإفرازات بصورة طبيعية.

رائحة الأنف الكريهة 

3- التهابات الأنف

قد تسبب بعض الالتهابات داخل الأنف تغيرًا في الرائحة، خاصة إذا صاحبتها إفرازات غير طبيعية أو ألم أو تهيج مستمر.

4- مشكلات الأسنان واللثة

لا تقتصر أسباب الرائحة الكريهة على الأنف والجيوب الأنفية، إذ يمكن أن تسهم التهابات الأسنان واللثة وبعض مشكلات الفم في ظهور رائحة غير مستحبة يشعر بها الشخص عند التنفس.

5- وجود جسم غريب داخل الأنف

يعد وجود جسم غريب داخل الأنف من الأسباب المهمة، خاصة لدى الأطفال، وقد يؤدي إلى ظهور إفرازات كريهة الرائحة من فتحة أنف واحدة، وأحيانًا تكون مصحوبة بالدم، وتحتاج هذه الحالة إلى تقييم طبي سريع.

6- اضطرابات حاسة الشم

في بعض الحالات، قد يشعر الشخص برائحة كريهة رغم عدم وجود مصدر فعلي لها، وهو ما قد يرتبط باضطراب في حاسة الشم، خاصة بعد بعض العدوى الفيروسية. ويحتاج استمرار هذه الحالة إلى تقييم طبي لمعرفة السبب.

متى تستدعي الرائحة الكريهة في الأنف زيارة الطبيب؟

ينبغي مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة إذا استمرت الرائحة الكريهة أو تكررت دون سبب واضح، خاصة إذا صاحبتها إفرازات مستمرة أو انسداد في الأنف أو ضعف في حاسة الشم.

كما تستدعي الإفرازات الكريهة المصحوبة بالدم، خاصة إذا خرجت من فتحة واحدة، فحصًا طبيًا دون تأخير. أما إذا ظهر تورم حول العينين أو تغير في الرؤية أو صداع شديد غير معتاد مع الحمى، فيجب طلب تقييم طبي عاجل.

كيف يمكن التعامل مع الرائحة الكريهة في الأنف؟

يعتمد العلاج على السبب الأساسي، فقد يحتاج المريض إلى علاج التهاب الجيوب الأنفية أو التعامل مع مشكلة داخل الأنف أو علاج مشكلات الأسنان واللثة.

ويمكن استخدام المحلول الملحي المخصص للأنف للمساعدة في تنظيف الإفرازات، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام. وعند تحضير محلول الغسل في المنزل، يجب استخدام مياه معقمة أو مقطرة أو مغلية ثم مبردة، وعدم إدخال أي أدوات داخل الأنف لمحاولة إزالة الإفرازات.

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رائحة الأنف الكريهة
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