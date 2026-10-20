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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وزوجته وإصابة 4 في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

استُشهد فلسطيني وزوجته، فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة ، وفق ما أفاد به مجمع الشفاء الطبي.

اشتعلت النيران في شقة سكنية بمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة إثر استهدافها من طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي"، ما أدى إلى استشهاد المواطن أكرم بسام ياسين (39 عاما) وزوجته دينا نبيل ياسين (36 عاما)، إضافة إلى 4 مصابين، بينهم 3 نساء.

وفي مدينة غزة أيضا، وصل شهيد إلى مستشفى الشفاء جراء قصف من مدفعية الاحتلال في منطقة السموني بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وسط القطاع، أفاد مجمع العودة الطبي، بأنه استقبل شهيدًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة "توك توك" قرب معصرة أبو عودة، في محيط منطقة الجسر على شارع صلاح الدين، شمال مخيم النصيرات.

في خانيوس، استشهد الطفل مجدي محمد فخري حسن برصاص جيش الاحتلال قرب منتجع "هابي ستي" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي، بإصابة خمسة مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأُصيب رجل وسيدة بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في منطقة المواصي والإقليمي بمدينة خان يونس. 

كما وصلت إصابة لطفل من عائلة سرحان إثر شظايا قذيفة مدفيعة بمنطقة الـ17 جنوب مدينة خانيونس.

وفي ذات السياق، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة قرب شارع العبارة على شارع صلاح الدين، شمال شرقي مدينة خان يونس، وباتجاه منازل المواطنين في مدينة حمد شمال خانيونس، جنوبي قطاع غزة.


وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، رغم مرور 376 يوما على بدء سريانه، بحسب ما ورد في المعطيات.

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