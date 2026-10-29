مدبولي: مستودع السويس الاستراتيجي للسلع يعزز الأمن الغذائي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية، بحي عتاقة، أحد المشروعات التي تنفذها شركة سامكريت القابضة Samcrete Holding، من خلال شركتيها التابعتين؛ "سامكريت مصر ـ مهندسون ومقاولون" المُنفذة للأعمال الهندسية والإنشائية للمشروع، و"سويس للمستودعات الاستراتيجية" الشركة المُطورة والمنوطة بإدارة المشروع، لصالح وزارة التموين.

مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية

وفي بداية التفقد، قدم الدكتور مصطفى مدبولي كلمة ترحيب لشباب الجامعات المصاحبين له في الزيارة، مؤكداً أن هذه المبادرة اليوم تستهدف أن يرى الشباب حجم الجهد الذي يُبذل في بلادهم، قائلاً: "لذا سنحرص على تواجد عدد من شباب الجامعات معنا في كل جولة يشاركوننا هذا الجهد، ليشاهدوا وينقلوا لأهاليهم وأسرهم ما سيرونه ويلمسونه من حجم الجهد الذي يُبذل على أرض مصر، كما سيحرص هو والوزراء على زيادة لقاءاتهم مع الشباب خلال الفترة المقبلة". وأكد للشباب أنهم مستقبل هذا البلد، وهم من سيحملون الراية، ولذا من الضروري أن يعلم الشباب التحديات والظروف التي تواجه بلدهم والمحيط، مستطرداً: "أكاد أجزم أنكم الأكثر معرفة بما يجري حولنا، لأنكم تتابعون ما يدور على المواقع وكل وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي من المهم إدراك أننا نعمل جميعاً لهدف واحد هو مصلحة البلد، وتقدمها للأمام، مؤكداً: "لأنها ستكون لكم ولأولادكم في المستقبل". وفي ختام كلمته رحب رئيس الوزراء بالشباب المُصاحبين مُؤكداُ انه يسعد بهم اليوم كما سيسعد بوجود شباب مثلهم في كل محافظة يزورها مستقبلاً.

وأكد رئيس الوزراء سعادته بتواجده اليوم في هذا المشروع الاستراتيجي المهم، الذي يدعم توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحديث البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع وإدارتها وحوكمة تداولها وتوزيعها بكفاءة.

من جانبه، أشار السيد/ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص؛ في تطوير مشروعات استراتيجية تدعم كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتحافظ على جودة السلع، وتُعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المُختلفة، بما يدعم استقرار منظومة إمداد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر السلع، بل يعتمد أيضاً على وجود بنية تحتية مُتطورة تتيح تخزينها بكفاءة، وإدارة مخزونها، وتسهيل تداولها وتوزيعها.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المشروع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه عدداً من مكوناته، مصحوباً بشرح من المهندس/ هشام بلبع، رئيس قطاع الاستثمار بشركة سامكريت، الذي أوضح أن هذا المشروع يمثل أحد الاسهامات الجديدة لـ "سامكريت القابضة" وشركاتها التابعة في المساهمة في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، من خلال تطوير وتنفيذ بنية تحتية لوجيستية متخصصة تدعم منظومة الأمن الغذائي في مصر، معتبراً أن مستودع السويس الاستراتيجي ليس مشروعاً منفصلاً، بل أحد مكونات منظومة وطنية أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد، والتي تسهم "سامكريت" في دعمها من خلال خبراتها ومشروعاتها، بالتكامل مع توجهات الدولة وأهدافها الاستراتيجية.

كما استعرض المهندس/ هشام بلبع إمكانات المشروع والسعة التخزينية والمكونات التشغيلية له، موضحاً أن المساحة الإجمالية لـ "مستودع السويس الاستراتيجي" تبلغ نحو 13 فداناً، بما يُعادل نحو 56 ألف متر مربع، وتُقدر السعة التخزينية الإجمالية للمستودع بحوالي ٧٥ ألف بالت تخزين، تصل نسبة التخزين الجاف بها إلى 95%، وتتضمن التخزين الجاف المعزول، وتخزين الزيوت الجافة، بالإضافة إلى مناطق للتخزين المُبرد، والتخزين المُجمد؛ بما يتيح تنوع أنماط التخزين وفقًا لطبيعة السلع الغذائية ومتطلبات الحفاظ على جودتها.

وأضاف: "وتشمل المكونات التشغيلية المُساندة للمستودع، ثلاث مناطق شحن لمُعدات المناولة والبطاريات، ومكاتب إدارية، فضلاً عن مكاتب التشغيل ومرافق خدمية، ومنطقة تجهيز وتشغيل، إلى جانب ١٦ رصيف تحميل وتفريغ موزعة على 4 مناطق، بما يسهم فى تعزيز كفاءة عمليات إستقبال السلع وتخزينها وتداولها وتوزيعها، كما أن المستودع مزود بأحدث التقنيات والمراقبة الدورية للمخزون على مدار الساعة".