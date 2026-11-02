قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
استجابة فورية لطلبات أهالينا.. محافظ الغربية يوجّه بتوفير كشك لأحد المواطنين
نتنياهو يعلن انفتاحه على تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة ويتمسك بقيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الإسترليني يستقر وسط ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
أ ش أ

 استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، مع تحول اهتمام المستثمرين من الموازنة البريطانية التي أُعلنت الأسبوع الماضي إلى قرار بنك إنجلترا المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات برفعها للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.

وكانت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفعت أسعار الفائدة بالفعل خلال العام الحالي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، بينما اتبع بنك إنجلترا حتى الآن نهج الترقب والانتظار.

وقال اقتصاديون واستراتيجيون "إن بنك إنجلترا كان يتبنى حتى الآن سياسة يمكن وصفها بـ"الإبقاء النشط على أسعار الفائدة".. وأوضحوا أنه كان من المتوقع خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس خلال العام الحالي، وبالتالي فإن عدم تنفيذ هذه التخفيضات مثّل تشديدا فعليا للسياسة النقدية.

وأضافوا: أن البنك فرض، وفقا لهذا المنطق، قيودا نقدية مماثلة لتلك التي فرضها البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة على الودائع مرتين، مشيرين إلى أن تفاقم أزمة الطاقة جعل من الصعب على بنك إنجلترا الاستمرار في عدم التحرك، في ظل توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 4% مطلع العام المقبل، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 3.5%.

وكان صناع السياسة النقدية بالبنك قد أكدوا مرارا أن احتمالات رفع أسعار الفائدة تزداد كلما استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في عدة أشهر، ورغم تراجعها بنحو 4.5% خلال تعاملات اليوم، مع تجدد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، فإنها ظلت عند مستوى 108.37 دولار للبرميل، وهو أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل الحرب مع إيران.

وساهم الانخفاض اليومي في أسعار النفط في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات، ما ضغط على الدولار.. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا أمام العملة الأمريكية إلى 1.3417 دولار، بينما تراجع أمام اليورو إلى 83.53 بنس، مع ارتفاع العملة الأوروبية مقابل الدولار الأضعف.

وتوقع محللون أن يعقب رفع أسعار الفائدة المتوقع يوم /الخميس/ تحرك آخر من بنك إنجلترا في فبراير المقبل، لكنهم أشاروا إلى أن تقديرات الأسواق بشأن حجم الزيادات المقبلة تبدو مبالغا فيها.. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسواق النقد كانت تسعر بالكامل توقعات بتنفيذ أربعة زيادات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بحلول سبتمبر المقبل.

وتأتي قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع عقب إعلان وزير المالية البريطاني جون هيلي أول موازنة له الأسبوع الماضي، والتي لم تتضمن مفاجآت في خطط الإنفاق، وهو ما تعاملت معه الأسواق بهدوء، دون أن تشهد تحركات قوية في سعر الجنيه الإسترليني أو عوائد السندات الحكومية البريطانية.

الجنيه الإسترليني الدولار المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر وسفير أوزبكستان

محافظ الأقصر وسفير أوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون ودعم العلاقات السياحية والثقافية

محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء: تطوير مدينة أبو رديس يستهدف إنشاء مجتمع متكامل لتوطين 26 ألف مواطن

ارشيفيه

إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

بالصور

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد