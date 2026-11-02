الجنيه الإسترليني يستقر وسط ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل

استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، مع تحول اهتمام المستثمرين من الموازنة البريطانية التي أُعلنت الأسبوع الماضي إلى قرار بنك إنجلترا المرتقب بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات برفعها للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.

وكانت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفعت أسعار الفائدة بالفعل خلال العام الحالي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، بينما اتبع بنك إنجلترا حتى الآن نهج الترقب والانتظار.

وقال اقتصاديون واستراتيجيون "إن بنك إنجلترا كان يتبنى حتى الآن سياسة يمكن وصفها بـ"الإبقاء النشط على أسعار الفائدة".. وأوضحوا أنه كان من المتوقع خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس خلال العام الحالي، وبالتالي فإن عدم تنفيذ هذه التخفيضات مثّل تشديدا فعليا للسياسة النقدية.

وأضافوا: أن البنك فرض، وفقا لهذا المنطق، قيودا نقدية مماثلة لتلك التي فرضها البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة على الودائع مرتين، مشيرين إلى أن تفاقم أزمة الطاقة جعل من الصعب على بنك إنجلترا الاستمرار في عدم التحرك، في ظل توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 4% مطلع العام المقبل، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 3.5%.

وكان صناع السياسة النقدية بالبنك قد أكدوا مرارا أن احتمالات رفع أسعار الفائدة تزداد كلما استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في عدة أشهر، ورغم تراجعها بنحو 4.5% خلال تعاملات اليوم، مع تجدد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، فإنها ظلت عند مستوى 108.37 دولار للبرميل، وهو أعلى بكثير من مستوياتها المسجلة قبل الحرب مع إيران.

وساهم الانخفاض اليومي في أسعار النفط في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات، ما ضغط على الدولار.. وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا أمام العملة الأمريكية إلى 1.3417 دولار، بينما تراجع أمام اليورو إلى 83.53 بنس، مع ارتفاع العملة الأوروبية مقابل الدولار الأضعف.

وتوقع محللون أن يعقب رفع أسعار الفائدة المتوقع يوم /الخميس/ تحرك آخر من بنك إنجلترا في فبراير المقبل، لكنهم أشاروا إلى أن تقديرات الأسواق بشأن حجم الزيادات المقبلة تبدو مبالغا فيها.. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن أسواق النقد كانت تسعر بالكامل توقعات بتنفيذ أربعة زيادات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بحلول سبتمبر المقبل.

وتأتي قرارات البنوك المركزية المرتقبة هذا الأسبوع عقب إعلان وزير المالية البريطاني جون هيلي أول موازنة له الأسبوع الماضي، والتي لم تتضمن مفاجآت في خطط الإنفاق، وهو ما تعاملت معه الأسواق بهدوء، دون أن تشهد تحركات قوية في سعر الجنيه الإسترليني أو عوائد السندات الحكومية البريطانية.