الجنيه الذهب يخسر ما يقرب من 2000 جنيه في 5 أيام فقط وهذا سعره الآن

واصل سعر الجنيه الذهب تراجعه في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر، ليفقد جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها منتصف الأسبوع الماضي، وبحسب آخر تحديثات سوق الصاغة، سجل الجنيه الذهب اليوم 49,360 جنيهاً، مقابل 51,120 جنيهاً يوم الأربعاء 28 أكتوبر الماضي، بخسارة إجمالية بلغت 1,760 جنيهاً خلال 5 أيام فقط.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بهبوط جميع أعيرة الذهب في السوق المحلية، حيث تراجع عيار 24 من 7,303 جنيهات يوم الأربعاء إلى 7,051 جنيهاً اليوم، بفارق 252 جنيهاً،

فيما هبط عيار 21 من 6,390 جنيهاً إلى 6,170 جنيهاً.

كما تراجعت أوقية الذهب محلياً من 227,148 جنيهاً يوم الأربعاء الماضي إلى 219,310 جنيهاً اليوم، بفارق 7,838 جنيهاً.

وكان الجنيه الذهب قد سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ رحلة هبوط تدريجية، حيث سجل 50,760 جنيهاً يوم الخميس، ثم 49,600 جنيهاً يوم الجمعة، ثم 49,280 جنيهاً يوم السبت، و49,080 جنيهاً يوم الأحد، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف اليوم إلى 49,360 جنيهاً.

ويأتي هذا الهبوط بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم بأكثر من 2% وهبوط سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.