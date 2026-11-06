الأهلي يفوز على وادي دجلة برباعية نظيفة بدوري الكرة النسائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي الفوز على ضيفه وادي دجلة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: إسراء السقا في حراسة المرمى، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وسارة خالد وأشرقت عادل في خط الدفاع، ولولو نصر وكاثرين ناجاديا وحبيبة عصام ونور يوسف في خط الوسط، وآوا كاسيت ونادين غازي في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: وفاء ربيع وعزة الفولي وحبيبة عمر وجودي حسني ومريم خميس وجميلة عمرو وملك ماهر وفرح محمد وفيكتوريا أوسي.

افتتحت نادين غازي التسجيل للأهلي في الدقيقة 11، بعد مجهود فردي من نور يوسف في الجبهة اليمنى، نجحت خلاله في المرور من مدافعة وادي دجلة، وأرسلت عرضية داخل منطقة الجزاء، حاول الدفاع إبعادها، لتصل الكرة إلى نادين التي سددتها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 20، عادت نور يوسف لتصنع الهدف الثاني، بعدما مرت بمهارة من الجبهة اليمنى وأرسلت عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلتها كاثرين ناجاديا وحولتها إلى الشباك.

وأضافت أشرقت عادل الهدف الثالث في الدقيقة 31، بعدما قابلت عرضية متقنة من حبيبة عصام برأسية قوية داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أضافت حبيبة عصام الهدف الرابع في الدقيقة 54، بعدما وصلت إليها الكرة عقب محاولات من آوا كاسيت داخل منطقة الجزاء، لتطلق تسديدة قوية لم تنجح الحارسة في إبعادها، فسكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على ساك بنتيجة 19-0، والزمالك 6-0، وسموحة 10-0، وإنبي 7-1، ومودرن سبورت 2-0 اعتباريًا، ورع 10-0، ثم بالم هيلز 3-0، قبل أن يضيف فوزًا جديدًا على وادي دجلة بنتيجة 4-0، مسجلًا 61 هدفًا، وتلقت شباكه هدفًا واحدًا.

يقود فريق سيدات الأهلي: أحمد رمضان مديرًا فنيًا، ويعاونه سارة عبد الله مدربًا عامًا، ومصطفى رفعت مدربًا لحراس المرمى، وحسن أحمد محللًا للأداء، وعبد الرحمن سعيد مديرًا إداريًا، وأروى سامح إداري شؤون اللاعبين، وتامر عماد مخططًا للأحمال، فيما يضم الجهاز الطبي أسماء الدمرداش طبيبًا للفريق، وآلاء عماد وحبيبة محمد إخصائيتي العلاج الطبيعي.

وفي مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت والجولة، فاز الزمالك على ضيفه انبى 2-1 على الملعب الفرعى بنادى الزمالك والبنك الأهلي على مضيفه زد بهدف نظيف وبالم هيلز على مضيفه المقاولون العرب 4-3 على الملعب الفرعى باستاد المقاولون العرب وخسر بيراميدز امام ضيفه رع بهدف نظيف على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى وتعادل سموحة امام ضيفه مركز شباب الزهور 1-1 على ملعب نادى سموحة .