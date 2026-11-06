عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة السكة الحديد في كأس مصر

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة السكة الحديد في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد القاهرة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصـف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، محمود صلاح.