تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية، بتغيير ملعب مباراتي الفريق أمام الشرقية إنبي والمقاولون العرب، بالجولتين التاسعة والعاشرة لبطولة الدوري.

تغيير ملعب سيراميكا كليوباترا أمام إنبي والمقاولون

وبحسب الخطاب، تقرر نقل مباراة سيراميكا كليوباترا مع الشرقية إنبي لملعب ستاد بتروسبورت بدلًا من السلام ، ونقل مباراة الفريق ضد المقاولون العرب لملعب ستاد الجيش في برج العرب بدلًا من ملعب هيئة قناة السويس.

كما قررت الرابطة نقل مباراة الفريق ضد غزل المحلة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس عاصمة مصر، إلى ستاد الجيش في برج العرب بدلًا من هيئة قناة السويس.

وأفادت الرابطة في الخطاب، بأن سبب التعديل يرجع إلى إجراء صيانة لزراعة البذرة الشتوية في ٤ ملاعب، هي: ستاد القاهرة، ستاد السلام، ستاد المقاولون العرب، ستاد هيئة قناة السويس.