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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تستضيف كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في بورسعيد بمشاركة 8 منتخبات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تستضيف مصر منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2026، على شواطئ محافظة بورسعيد، بمشاركة 8 منتخبات عربية، في حدث رياضي يعكس مكانة مصر على خريطة تنظيم البطولات الرياضية العربية والدولية، وقدرتها على استضافة المنافسات الكبرى.

وأكد راجح الممدوح، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البطولة انطلقت الخميس الماضي، مشيرًا إلى نجاح المنتخب الوطني في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة نظيره المغربي، في إطار سعيه للمنافسة على اللقب والحفاظ على بطولة النسخة الماضية.

وأوضح الممدوح أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، يتقدمهم حسام باولو، إلى جانب عدد من العناصر المتميزة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرازق، ومعاونة مصطفى سمير مدربًا عامًا، وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى، يعمل على تحقيق أفضل النتائج رغم توليه المسؤولية منذ نحو شهر ونصف.

وأضاف أن استعدادات المنتخب للبطولة تضمنت خوض مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب أنجولا في التصفيات الإفريقية، إلى جانب إقامة 3 أو 4 معسكرات تدريبية خارج القاهرة، وتحديدًا في محافظة الإسكندرية، لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأشار إلى أن البطولة تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وسط أجواء جماهيرية مميزة في بورسعيد، مؤكدًا أن المنتخب المصري يحظى بمساندة كبيرة من الجماهير التي تلتف حول الفريق وتدعمه خلال مشواره في البطولة.

وشدد الممدوح على أن استضافة البطولة في بورسعيد تمثل إضافة مهمة لكرة القدم الشاطئية المصرية والعربية، خاصة أن المحافظة تتمتع بشواطئ مميزة وأجواء مناسبة لتنظيم مثل هذه الفعاليات، لافتًا إلى إشادة المنتخبات المشاركة واللجنة المنظمة بحسن الاستقبال والتنظيم.

وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية قوية وإمكانات متنوعة تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات، مشيرًا إلى أهمية استثمار هذه الأحداث في نشر كرة القدم الشاطئية بمختلف أنحاء الجمهورية، واكتشاف جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني والمنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة.

كرة القدم الشاطئية بورسعيد كرة القدم

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