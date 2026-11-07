النائب محمد مجاهد: تكريم اساطير كرة القدم واجب وطني.. ومشروع قانون لدعمهم ماليا

قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تكريم أساطير كرة القدم المصرية يمثل تتويجا لتاريخ كبير لرجال ولاعبين عظماء، صنعوا تاريخا مشرفا لمصر، ورفعوا اسمها، ووضعوا اللجنة المصرية في مكان جديد وهو ما يعد واجب وطني على كل شخص .

وأضاف مجاهد، خلال كلمته في حفل الجمعية المصرية للاعبين القدامى برئاسة الكابتن أحمد شوبير، لتكريم أساطير قدامى اللاعبين، أنهم فخر للبلد، علمونا يعني إيه رياضة نزيهة، علمونا يعني إيه نزاهة، علمونا يعني إيه تراب، ويعني إيه تربية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه عندما نتحدث عن أساطير كرة القدم المصرية، نتحدث عن جماهير تشكلت وتكونت في وقت من الأوقات، لما شافت ناس عظيمة زيكم، علمتهم كل حاجة.

وقدم مجاهد الشكر للجمعية على الدعوة الكريمة، كما قدم الشكر للمهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة والكابتن أحمد شوبير على مجهوداته .

إعداد مشروع قانون خاص بالجمعية

وأوضح "مجاهد" أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعكف على إعداد مشروع قانون خاص بالجمعية، من خلال مشروع إنشاء صندوق استثماري رياضي للجمعية، يهدف إلى أن تعتمد الجمعية على مواردها الذاتية وليس على موارد الدولة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن موارد الصندوق ستكون من خلال عوائد الاستثمار الرياضية والرعايات والتبرعات ونسب من توقيع الجزاءات ونسب من عقود اللاعيبة والمدربين الأجانب والمصريين ونسبة من حصيلة الغرامات الرياضية

بجانب التواصل مع البنوك الحكومية لمنحهم قروض ميسرة



وكرمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وجمعية الاعبين القدامى كلا من :

- اسم اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق

- ⁠الكابتن حسن شحاتة كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر

- ⁠الكابتن علي ابوجريشه نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق

- ⁠الكابتن عزت ابو الروس مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي

- ⁠الكابتن محمود ابورجيله المدير الفني الأسبق للزمالك

- ⁠الكابتن شوقي عبد الشافي المدير الفني الأسبق للاهلي

- ⁠فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر

- ⁠الكابتن سمير حسن نجم الاهلي السابق

- ⁠الكابتن أسامه عرابي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق

- ⁠الكابتن عبوده نجم نادي المقاولون العرب السابق

- ⁠الكابتن حليمو حارس مرمى نادي الاوليمبي السابق

- ⁠الكابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق

- ⁠الكابتن ثروت فرج نجم نادي المنصورة السابق

- ⁠الكابتن جمال سالم نجم نادي المقاولون السابق

- ⁠الكابتن علاء عبد الحفيظ نجم المقاولون السابق

- ⁠الكابتن عبد الحميد زاهر نجم نادي المنصورة السابق

- ⁠الكابتن يحيى دياب نجم نادي المنيا السابق

- ⁠الكابت زكي الششتاوي نجم نادي بلدية المحلة السابق