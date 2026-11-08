تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من انتشال جثة عامل من أسفل أنقاض العقار الذي شهد انهيارًا جزئيًا بنطاق حي الشرق، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى شخصين، بعد وفاة سيدة في بداية الواقعة، فيما نجحت القوات في إنقاذ طفل رضيع من داخل العقار.

نجاة رضيع ووفاة سيدة وعامل.. ارتفاع ضحايا انهيار عقار بورسعيد إلى شخصين

وكانت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد عبد الله سعادة، قد تلقت بلاغًا بوقوع انهيار جزئي بالعقار، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وبدأت أعمال البحث ورفع الأنقاض.

وأسفرت جهود الإنقاذ في البداية عن العثور على جثة سيدة أسفل الأنقاض، أعقب ذلك نجاح القوات في الوصول إلى طفل رضيع وانتشاله على قيد الحياة، فيما تواصلت عمليات البحث حتى تمكنت القوات مؤخرًا من انتشال عامل كان يؤدي عمله داخل إحدى الوحدات السكنية بالعقار وقت وقوع الانهيار.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد، أعمال الإنقاذ والوقوف على مستجدات الموقف، واطمأنا على جهود قوات الحماية المدنية وفرق الإسعاف، ووجها بتقديم أوجه الدعم اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات الانهيار.

وتواصلت أعمال رفع الأنقاض والبحث بموقع الحادث، وسط تواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الإنقاذ، للوقوف على ملابسات الواقعة وحصر الخسائر.