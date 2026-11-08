نابولي يعطل سلسلة انتصارات لاتسيو المتتالية

أوقف نابولي الانتصارات المتتالية لضيفه لاتسيو المتصدر عندما أرغمه على التعادل 1-1 الأحد على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كان لاتسيو، الفريق الذي لم يتعرض لأي هزيمة بعد 11 مرحلة، في طريقه إلى فوزه السابع تواليا والعاشر هذا الموسم عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول وأنهاه في صالحه بهدف للاعبه دافيدي فراتيزي في الدقيقة 28.

وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني وخلقوا الكثير من الفرص ترجموا منها واحدة فقط وكان بالنيران الصديقة عندما تابع ألفونسو بيدراسا كرة عرضية بالخطأ في مرمى فريقه (48).

وبهذه النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه جاره روما.

في المقابل بات في جعبة نابولي 15 نقطة في المرتبة العاشرة.