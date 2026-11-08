الجيل الديمقراطي ينعي ضحايا حادث العياط

نعى حزب الجيل الديمقراطي – أمانة محافظة مطروح، برئاسة مسعود علام، الأمين العام للحزب بالمحافظة، ضحايا حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم الذي خلّف حالة من الحزن بين جموع الشعب المصري.

وتقدم الحزب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مسعود علام أن الحادث يمثل فاجعة إنسانية مؤلمة، تستوجب تضافر الجهود والتضامن مع أسر الضحايا والمصابين، مشددًا على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والأمان حفاظًا على أرواح المواطنين.

وثمّن علام جهود رجال هيئة الإسعاف والأطقم الطبية وكافة الجهات المعنية التي سارعت إلى موقع الحادث، وتعاملت مع تداعياته، ونقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واختتم الحزب بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والسلامة والاستقرار.