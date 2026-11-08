العربي الاشتراكي ينعي ضحايا حادث العياط ويطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

نعى حزب مصر العربي الاشتراكي، برئاسة إبراهيم الديب، ضحايا حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي خلّف ضحايا ومصابين، في مأساة إنسانية مؤلمة أعادت إلى الواجهة أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين وسائل النقل والمواصلات.

وأعرب إبراهيم الديب، رئيس الحزب، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وذويهم، مؤكدًا أن المصاب ليس مصاب أسر الضحايا وحدها، بل هو وجع لكل بيت مصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم الصبر والثبات.

وأكد رئيس الحزب أن دماء المصريين غالية، وأن أرواح المواطنين أمانة لا يجوز التفريط فيها أو التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام في سجلات الحوادث، مشددًا على أن تكرار مثل هذه الكوارث يفرض تحركًا جادًا وحاسمًا للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، بعيدًا عن التبريرات أو الاكتفاء بالبيانات الرسمية.

وطالب حزب مصر العربي الاشتراكي بفتح تحقيق عاجل وشامل وشفاف لكشف جميع ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، أيًا كان موقعه، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل وضوح وشفافية، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون وصونًا لحق المواطنين في معرفة الحقيقة.

وشدد الحزب على أن حماية أرواح المواطنين لا تتحقق بالتصريحات أو ردود الأفعال المؤقتة، وإنما تتطلب مراجعة حقيقية وشاملة لمنظومة السكك الحديدية، وتكثيف أعمال الرقابة والصيانة، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة التشغيل والتدريب، واتخاذ إجراءات وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة.

واختتم إبراهيم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن حق الضحايا لا يقتصر على تقديم واجب العزاء، بل يمتد إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين وضمان عدم تكرار المأساة، مؤكدًا أن صون حياة الإنسان يجب أن يظل في مقدمة أولويات الدولة، وأن سلامة المواطن المصري ليست مطلبًا قابلًا للتأجيل أو التهاون.