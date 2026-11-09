"المؤتمر بأسيوط" ينعى ضحايا حادث العياط.. ويؤكد: توجيهات الرئيس السيسي تعكس نهجًا حاسمًا في حماية المواطنين

نعى مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، ضحايا حادث قطار العياط، معربًا عن خالص حزنه وأسفه إزاء الحادث الأليم، ومقدمًا أصدق التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد أبو بكر، في بيان له، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحادث، مؤكدًا أن ما تضمنه من متابعة دقيقة وتوجيهات واضحة يعكس اهتمام القيادة السياسية بأرواح المواطنين، وحرصها على التعامل مع تداعيات الحادث من خلال مسارين متكاملين، أولهما توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، والثاني الوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

سرعة التحقيق في ملابسات الحادث

وأوضح أن توجيه الرئيس بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث يمثل تأكيدًا على أهمية إرساء مبدأ المساءلة وعدم السماح بمرور أي أوجه قصور دون مراجعة أو محاسبة، مشددًا على ضرورة أن تسفر التحقيقات عن نتائج واضحة وإجراءات عملية تضمن معالجة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وأشار إلى أن سلامة المواطنين يجب أن تظل المعيار الأساسي في تقييم أداء منظومة النقل، وهو ما يستوجب استمرار العمل على تطوير السكك الحديدية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة، بما يقلل من احتمالات وقوع حوادث مماثلة ويحافظ على أرواح الركاب.

وأضاف أمين حزب المؤتمر بأسيوط، أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في هذه المرحلة، لتقديم الدعم الكامل للمصابين وأسر الضحايا، والتعامل مع الحادث بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، مجددًا خالص تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.