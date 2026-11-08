نائب ينعى ضحايا حادث العياط ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن التقصير

نعى النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، ضحايا حادث تصادم القطارين رقمي 134 و2010، الذي وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد بلتاجي في تصريحات له، تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إجراء تحقيق عاجل وشامل للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه الفنية والتشغيلية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يضمن تحقيق المساءلة وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد بلتاجي، على أهمية مراجعة إجراءات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة أوجه القصور، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحد من تكرار حوادث القطارات.